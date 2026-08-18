Un santuario en Massachusetts cuida de cientos de cobayas

Cobayas mordisquean maíz y vegetales en un refugio para conejillos de indias en Salisbury, Massachusetts, el 10 de julio de 2026. (Foto AP/Kimberlee Kruesi) AP

Según a quién se le pregunte, atender el aluvión diario de necesidades de los cuyos puede ser un cuento de hadas o una película de terror. Para Smothermon, a menudo es una mezcla de ambas cosas.

“Si pudiera escaparme de esto a estas alturas, probablemente lo haría”, bromeó Smothermon. “Pero sí creo que, hasta cierto punto, probablemente no me levantaría de la cama si no tuviera esto”.

Ella es la dueña del Guinea Pig Sanctuary, en Salisbury, Massachusetts, a unos 64 kilómetros (40 millas) al norte de Boston. En cualquier día, entre 350 y 400 cobayas se alojan en un modesto espacio de trabajo, repartidas en jaulas apiladas del suelo al techo.

El lugar es estrecho y caótico, mientras voluntarios y visitantes se abren paso unos junto a otros entre las filas de jaulas en un espacio de oficina reconvertido. La gente se mueve constantemente por el lugar limpiando jaulas y revisando a los animales enfermos.

Pero también hay alegría. Los chillidos de las pequeñas cobayas a punto de comer lechuga y otras verduras suelen provocar risas, mientras otras personas abrazan y reconfortan a algunas de las cobayas. Cada animal tiene un nombre exhibido de forma destacada fuera de su jaula, mientras los voluntarios van anotando sus personalidades.

Maui es amistoso y da besos. Gritty es mayor, pero tímido. Rio tiene carácter y le gusta correr de un lado a otro. Todos recuerdan el olor de sus cuidadores y se acercan a sus favoritos.

Janet Woodman, voluntaria de la organización sin fines de lucro, comentó: “Son animales muy sensibles. Personalmente, pienso que probablemente son el mejor animal de terapia después de un caballo”.

Este es uno de los pocos rescates de animales en Estados Unidos dedicados exclusivamente a recibir cobayas abandonadas, cubriendo una necesidad a medida que la gente se ve sobrepasada por las responsabilidades que exige cuidar a estas mascotas. El santuario además ofrece hospedaje para cuyos cuando sus dueños viajan, y también fomenta que los animales sean reubicados en nuevos hogares cuando es posible.

Con una longitud de entre 20,32-25,4 centímetros (8 y 10 pulgadas), estas pequeñas bestias provienen originalmente de Sudamérica y derivan de la especie Cavia porcellus, según el Zoológico Nacional del Smithsonian. Tras ser domesticadas en el 5.000 a.C., hoy existen 13 razas diferentes que se distribuyen tanto como mascotas como para alimento.

Según Smothermon, las cobayas a menudo necesitan ser adoptadas en parejas. Son sociales y no pueden mantenerse en jaulas todo el tiempo.

A los pocos minutos de abrir el santuario a principios de este año, una mujer mayor entra por la puerta cargando dos jaulas con sus cobayas. Su esposo se enfermó, le explica la mujer a Smothermon, y ella no podía cuidarlo a él y a las mascotas.

Smothermon abrazó a la mujer y le perdonó la tarifa habitual.

“Yo le digo a la gente: tráiganlas aquí. Si eso es lo que necesitan hacer, yo asumiré la responsabilidad”, dice Smothermon.

Otros días, Smothermon atiende llamadas de todo Estados Unidos, en las que le preguntan si puede recibir 11 cobayitas de Illinois, siete de Texas y 97 de Nueva York, donde se espera que casi la mitad tenga crías.

Es un estrés constante que Smothermon nunca imaginó que consumiría su vida. Al principio comenzó cuando su nieto, Alex, llevó a casa una cobaya. Alex cayó en fuego cuando era niño y tuvo problemas de salud, lo que hizo que evitara a la mayoría de los animales hasta que cumplió 12 años, cuando descubrió que era seguro interactuar con cobayas.

A partir de ahí, contó Smothermon, su familia se convirtió en un recurso para acoger cobayas abandonadas. La familia operó el rescate desde su casa en Nuevo Hampshire hasta que un incendio la redujo a cenizas en 2019. El fuego provocó la muerte del otro nieto de Smothermon, de dos perros y de decenas de cobayas.

La tragedia sumió a Smothermon en una depresión, pero cuando su familia vivía en un hotel mientras buscaban un nuevo hogar, la gente seguía dejando cobayas que necesitaban ayuda.

Ver esa necesidad les dio a Smothermon y a su familia el enfoque y la motivación para continuar el sueño de Alex, y finalmente se trasladaron a Massachusetts.

Smothermon dice que el trabajo es duro. Solo tiene unos pocos días libres al año, pero el golpeteo constante de tener que cuidar a cientos, si no a miles, de cobayas la mantiene con los pies en la tierra.

“Si no me levanto, no comen y pueden morir. Así que, aunque no es una elección, tengo que hacerlo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP