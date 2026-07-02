Un reporte describe una campaña rusa de drones en Europa que podría implicar a su flota clandestina

ARCHIVO - El petrolero Boracay, que supuestamente pertenece a la llamada flota clandestina de Rusia, se ve el 2 de octubre de 2025 cerca de Saint-Nazaire, en la costa atlántica francesa. (AP Foto/Mathieu Pattier, Archivo) AP

El informe, que fue compartido antes de su publicación con The Associated Press, identificó 144 avistamientos sospechosos de drones en toda Europa, incluidos en países miembros de la OTAN como Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido y Dinamarca, entre 2024 y 2026.

Esos avistamientos alcanzaron su punto máximo a finales de 2025, cuando provocaron cierres temporales de varios aeropuertos en países europeos como Alemania, España y Dinamarca.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, describió los incidentes en su país como “el ataque más grave contra la infraestructura crítica danesa hasta la fecha”.

El IISS indicó que la campaña rusa fue diseñada para situarse por debajo del umbral que activaría conversaciones sobre una respuesta colectiva de la OTAN y que fue un “fracaso estratégico” para Europa, al mostrar que las defensas antiaéreas del continente no son aptas para hacer frente a la amenaza actual.

El mariscal jefe del aire John Stringer, comandante supremo aliado adjunto de la OTAN en Europa, declaró a AP que corresponde a cada miembro de la alianza decidir cómo responder a ese tipo de amenazas, y que muchos países las están tomando cada vez más en serio.

Varios altos funcionarios europeos señalaron que es difícil atribuir las incursiones de drones a Rusia, y Stringer no culpó a Moscú. Pero sugirió que la actividad encaja con el patrón de comportamiento observado en una amplia campaña de perturbación en toda Europa que funcionarios occidentales han atribuido a Rusia desde su invasión de Ucrania en 2022.

De los pocos países que han confirmado avistamientos de drones, sólo Suecia ha culpado directamente a Moscú, cuando un dron militar voló hacia un portaaviones francés desde un barco espía ruso.

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó en mayo que Rusia no está librando una campaña de sabotaje contra Europa.

Los países europeos tuvieron dificultades para responder a los drones, según el IISS

Los drones son difíciles de detectar porque vuelan bajo y despacio, y en el radar pueden parecer aves o aviones. Pueden lanzarse dentro de las fronteras nacionales o cerca de ellas, eludiendo las defensas antimisiles diseñadas para detectar misiles supersónicos disparados desde el extranjero. Además, incluso si se derriba un dron, es extremadamente difícil identificar de dónde provino o quién lo envió y por qué.

Las incursiones mostraron que las defensas antidrones en Europa deben mejorarse rápidamente, indicó el IISS.

Crear un panorama integral de las amenazas suele ser difícil porque la responsabilidad de hacer frente a los drones a menudo se reparte entre diversas autoridades, explicó a AP el teniente general Jonny Lindfors, representante militar de Suecia ante la OTAN. También es una “difícil”, determinar si se derriba un dron porque podría causar víctimas civiles, apuntó.

En un informe de junio, el Mando de Defensa de Dinamarca señaló que las fuerzas armadas “podrían haber estado en una posición más firme” para responder a los avistamientos de drones y que hubo deficiencias en el equipo utilizado para detectarlos. Tras los incidentes, Dinamarca y otros países europeos dijeron que reforzarían sus defensas antidrones.

Los países que quizá tenían una visión “benigna” del peligro hace unos años ahora se han dado cuenta de que los sistemas contra drones son una parte crítica de la defensa antiaérea, afirmó Stringer.

Rusia lanza drones desde barcos clandestinos, dice el IISS

El IISS trazó el movimiento de buques de la flota clandestina rusa —barcos de propiedad incierta que ayudan a Moscú a eludir sanciones— y concluyó que es muy probable que Rusia los esté utilizando como plataformas para lanzar drones.

El informe se centró en avistamientos de drones en Europa central y noroccidental y no examinó incursiones a lo largo del flanco oriental de la OTAN, donde múltiples drones de ataque rusos y ucranianos han entrado en el espacio aéreo europeo.

El IISS indicó que el Vezhen, un barco fantasma vinculado al corte de un cable báltico, navegó en círculos frente a la costa de Irlanda el 2 de diciembre, cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy llegó para su primera visita oficial. Había otro barco cerca pero tenía su señal de localización apagada, señaló.

En ese momento se avistaron cuatro grandes drones militares frente a la costa de Dublín, que volaron durante dos horas sobre un buque de la Marina irlandesa, según el informe. Las Fuerzas de Defensa de Irlanda no respondieron a una solicitud de comentarios.

El informe citó otros avistamientos que ocurrieron cuando había barcos de la flota clandestina cerca, varios de ellos en Dinamarca.

— El 3 de enero de 2025, mientras el buque de la flota fantasma Arctica navegaba a lo largo de la costa danesa, el IISS indicó que hasta 20 drones volaron sobre el puerto de Koege, Dinamarca, antes de desaparecer hacia el mar.

— El 22 de septiembre, los avistamientos de drones llevaron al cierre del Aeropuerto de Copenhague. El IISS encontró que varios barcos fantasma estaban en la zona en ese momento, incluidos el Arctica y el Boracay.

— Durante los días siguientes, mientras el Boracay rodeaba Dinamarca y varios otros barcos estaban en el área, se reportaron más drones sobre el país, incluidos cerca de instalaciones militares.

El IISS señaló que la sospecha sobre al menos algunos de los avistamientos de septiembre recayó en el Boracay. El ejército francés abordó el barco a finales de mes, y el presidente Emmanuel Macron dijo que no puede descartar que la embarcación estuviera implicada en los vuelos de drones sobre Dinamarca.

El Mando de Defensa de Dinamarca confirmó que se identificaron drones en el espacio aéreo del país en septiembre y octubre de 2025. No los vinculó con Rusia, pero observó que Moscú está llevando a cabo ataques híbridos contra Occidente, incluidos aquellos de un “carácter y alcance muy superiores a lo que Rusia llevó a cabo antes de la guerra en Ucrania”.

“Es una suposición razonable” que Rusia esté lanzando drones desde barcos de la flota clandestina, afirmó Lindfors, aunque señaló que a menudo es “casi imposible” atribuirlos a una nación o actor.

Drones rusos sobrevolaron instalaciones militares, según el informe

El informe también concluyó que Rusia probablemente intentó vigilar instalaciones militares en Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Francia y Alemania, y obligar a países de la OTAN a movilizarse para defenderse de drones y, así, revelar posiciones de radar y brechas en las defensas. Entre los reportes de drones sobre instalaciones militares citados por el IISS se incluyen:

— La Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa indicó que hubo múltiples avistamientos de drones en noviembre de 2024 sobre cuatro bases aéreas estadounidenses en Reino Unido.

— Las autoridades alemanas registraron más de 1.000 avistamientos sospechosos de drones en 2025, incluidos sobre empresas de defensa y bases militares donde entrenaban soldados ucranianos.

— Funcionarios de defensa de Países Bajos y Bélgica dijeron que se avistaron drones en noviembre y diciembre de 2025 sobre bases militares en Países Bajos y Bélgica. El IISS indicó que se cree que las bases albergan bombas nucleares estadounidenses B61.

— Se reportaron avistamientos de drones en la base de submarinos de Ile Longue, que alberga los submarinos franceses de misiles balísticos de propulsión nuclear.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa dijo que no podía proporcionar más detalles sobre los incidentes en el Reino Unido, Países Bajos y Bélgica, ni confirmar la presencia de armas nucleares estadounidenses.

Un funcionario de defensa británico, que habló bajo condición de anonimato para tratar información militar sensible, señaló que una investigación de la policía de defensa no encontró pruebas para vincular de manera concluyente los avistamientos de drones en el Reino Unido con Rusia. El Ministerio neerlandés de Defensa confirmó que se vieron drones sobre la base aérea de Volkel y afirmó que tomó medidas para defender instalaciones militares contra drones.

El cuartel general del jefe del Estado Mayor del ejército francés indicó que sigue en curso una investigación sobre los drones sobre Ile Longue. No respondió a preguntas sobre si los militares sospechan que los drones provenían de barcos de la flota clandestina

También se enviaron solicitudes de comentarios a los ministerios de defensa de Bélgica, Dinamarca y Alemania.

Con tantas incursiones, “sería ingenuo creer que es solo una coincidencia”, afirmó Lindfors, que sugirió que ese tipo de amenazas son la nueva normalidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP