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Un rally frenético en la novena impulsa a los Rangers a vencer 5-4 a los Rockies

DENVER (AP) — Josh Jung conectó un sencillo de la ventaja en la novena entrada, Jake Burger y el dominicano Ezequiel Durán enlazaron jonrones consecutivos, y los Rangers de Texas remontaron para superar a los Rockies de Colorado 5-4 el miércoles.

Ezequiel Durán, de los Rangers de Texas, conecta para un cuadrangular de dos carreras frente a Kyle Freeland, lanzador de los Rockies de Colorado, en la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 20 de mayo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Ezequiel Durán, de los Rangers de Texas, conecta para un cuadrangular de dos carreras frente a Kyle Freeland, lanzador de los Rockies de Colorado, en la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 20 de mayo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Joc Pederson se embasó por interferencia del receptor con uno fuera en la novena. Sencillos consecutivos llenaron las bases, y Pederson anotó la carrera del empate por un passed ball de Brett Sullivan. Luego, Jung conectó un sencillo ante el dominicano Juan Mejia para poner a los Rangers 5-4 arriba.

Jung anotó con el jonrón de dos carreras de Durán en la cuarta, y Burger siguió con otro cuadrangular que le dio a Texas ventaja de 3-1.

Jacob Latz (1-1) lanzó dos entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria. Permitió un imparable y ponchó a cuatro.

Brennan Bernardino (2-2) permitió dos hits en la novena. Se le cargaron dos carreras sucias.

Texas ganó dos de tres juegos en la serie en Coors Field.

El jardinero derecho de los Rangers, Brandon Nimmo, salió en la quinta entrada por rigidez en el tendón de la corva derecha después de conectar un sencillo.

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