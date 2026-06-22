Un pueblo de Kansas apoya en el Mundial a Argelia, que lidia con problemas derechos humanos

Los jugadores de Argelia calientan antes de medirse con Argentina en el Mundial, el martes 16 de junio de 2026 en Kansas City, Missouri (AP Foto/Reed Hoffmann) AP

Pudo haber sido cuando 500 personas se presentaron en el aeropuerto para dar la bienvenida a la selección para el Mundial . O cuando los jugadores vieron la gigantesca bandera argelina que el artista local Stan Herd había elaborado con mantillo y arena.

O quizá cuando integrantes de la banda de marcha de la universidad se tomaron el tiempo de aprender “Kassaman”, el himno de la nación del norte de África.

“Hay respeto”, consideró el capitán de Argelia y jugador del Manchester City, Riyad Mahrez, quien habló a la gente de Lawrence poco antes de que Lionel Messi marcara un triplete y Argentina se impusiera por 3-0 la semana pasada para abrir el torneo. “Muchas gracias por la bienvenida”.

Sin embargo, la historia reconfortante de un pueblo y un equipo llega en un momento complejo para Argelia. A más de 8.000 millas del Mundial, defensores de los derechos humanos afirman que las autoridades han estado reprimiendo las protestas, las redes sociales y otras formas de disenso público.

Eso incluye la detención del periodista francés Christophe Gleizes por lo que los críticos califican de cargos inventados de “apología del terrorismo”.

Es apenas otro ejemplo de cómo la política y el deporte suelen cruzarse en los escenarios más grandes del mundo.

“Es un periodista de fútbol y nada más que un periodista de fútbol”, dijeron los padres de Gleizes, Sylvie y Francis Godard, en un comunicado. “Esta situación interminable es devastadora para nosotros. Volvemos a apelar al presidente (Abdelmadjid) Tebboune para que conceda clemencia y Christophe pueda recuperar su libertad, su familia y su trabajo como periodista deportivo, lo antes posible”.

Alfombra de bienvenida en Kansas

Argelia es uno de los cuatro países cuya base de operaciones está en el área de Kansas City, aunque a 60 kilómetros al oeste del área metropolitana. Si bien Argentina, Países Bajos e Inglaterra han sido tratados como familia por la ciudad anfitriona más pequeña del Mundial, el vínculo forjado entre Argelia y Lawrence ha sido algo más.

Los jugadores jugaron basquetbol en Allen Fieldhouse, el histórico hogar de los Jayhawks. Lanzaron balones de fútbol americano en el Memorial Stadium.

Carteles colocados en árabe por toda la ciudad animan a los jugadores argelinos, quienes a su vez pasan su tiempo libre pateando balones con jóvenes locales.

“Cuanto más supimos de los desafíos que enfrentaron los argelinos para llegar hasta aquí, más fuerte se volvió nuestro compromiso de mostrar lo acogedora que podía ser nuestra ciudad”, manifestó Ruth DeWitt, directora de relaciones comunitarias de la oficina de convenciones y visitantes de la ciudad.

“Rápidamente se convirtieron en nuestro equipo local”, comentó DeWitt. “Los negocios tienen banderas argelinas, pancartas y artículos en las vitrinas. Las escuelas y los campamentos de verano han hecho proyectos para aprender sobre Argelia, algunas organizaciones han realizado videos de bienvenida y nuestros programas artísticos han creado exhibiciones públicas centradas en el fútbol y en las conexiones internacionales entre las personas”.

Así como los jugadores argelinos han dejado su huella en Lawrence, los habitantes locales también han dejado una marca en ellos.

“Esa primera noche, ver a los aficionados esperando afuera de nuestro hotel, me dio escalofríos”, contó el entrenador de Argelia, Vladimir Petkovic. “Me llenó de orgullo. Luego también tuvimos esa primera sesión de entrenamiento, y vimos que había muchísimos ciudadanos de Estados Unidos que tenían bufandas para nosotros. Mostraron muchísimo apoyo. Y de verdad querían celebrar este momento”.

Presidente de FIFA le pide a Argelia un “gran acto de humanidad”

Sin embargo, cuando el Mundial estaba a punto de comenzar, fue el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien puso el foco en Gleizes y pidió a las autoridades argelinas que lo indultaran.

El escritor francés ha estado detenido desde 2024 como parte de una controvertida condena de siete años por “glorificar el terrorismo” y “poseer propaganda considerada perjudicial para los intereses nacionales”.

La FIFA le otorgó a Gleizes una acreditación de prensa para el torneo y, de manera simbólica, ha dejado un asiento vacío para él.

“He invitado a sus padres a un partido”, dijo Infantino. “Pero espero —de verdad espero— que, en un gran acto de humanidad, se le conceda la gracia, la gracia presidencial, y que incluso pueda acompañarnos aquí en el Mundial. Pero mientras no esté aquí, su asiento está aquí para él”.

Gleizes fue detenido mientras investigaba la muerte de un futbolista argelino, Albert Ebosse. Su apelación fue rechazada en diciembre en un caso que Reporteros Sin Fronteras ha calificado de “infundado e indignante”, y que, según críticos, es un ejemplo de la manera en que la administración de Tebboune ha amordazado a los medios, a los activistas públicos y al debate político.

Incluso detenido, Gleizes ha intentado hacer su trabajo. Durante una conferencia de prensa reciente, Vincent Duluc, del diario L’Equipe, le dijo al entrenador de la selección francesa Didier Deschamps que estaba formulando una pregunta en su nombre sobre las pausas de hidratación durante el Mundial.

“Bueno”, respondió Deschamps, “en lo que respecta a Christophe, tuve la oportunidad durante la final de la Copa de Francia de conocer a sus padres, y espero por él y por su familia que esté aquí lo antes posible y en condiciones de hacer sus preguntas él mismo”.

Argelia continúa el Mundial este lunes ante Jordania

Lejos de los tribunales, las celdas de prisión y la política de Argelia, su selección nacional —encabezada por Mahrez, Rayan Ait-Nouri y Mohamed Amoura— volverá a saltar al campo este lunes para un crucial partido del Grupo J contra Jordania en Santa Clara, California.

Ha pasado casi una semana desde que los Zorros del Desierto perdieron ante Argentina dentro del Arrowhead Stadium, no lejos de su base en Lawrence. Y aunque 32 de los 48 equipos del Mundial avanzarán a la fase de eliminación directa, de pronto hay una intensa presión por ganar.

Argelia se ha clasificado al torneo cinco veces, pero nunca ha pasado de los octavos de final.

Ni siquiera se clasificó para los dos últimos Mundiales.

“A decir verdad, estamos acostumbrados a tener a cientos de miles de nuestros aficionados justo detrás de nosotros, y eso es lo grandioso del fútbol argelino", valoró Petkovic. "No sólo nos apoyan, también nos aguantan, muchísima gente. Algunos aficionados son muy críticos, pero aun así están muy felices y orgullosos de respaldar a su nación”.

Eso parece describir a algunas personas del este de Kansas, que han decidido adoptar a Argelia durante la duración del Mundial.

“Espero que todos los neutrales alienten a Argelia”, señaló Petkovic. “Ha sido una sensación maravillosa. Hemos recibido una gran ayuda. Incluso en nuestra sesión de entrenamiento abierta, de verdad nos transmitieron buenas vibras, no sólo la gente argelina sino también locales de Estados Unidos que viven en esta zona. Intentaremos devolverles algo”.

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FUENTE: AP