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Un potente terremoto sacude Venezuela, haciendo tambalear los edificios de la capital

CARACAS (AP) — Un fuerte terremoto sacudió Venezuela el miércoles, provocando el zarandeo de edificios en Caracas, la capital del país.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó una magnitud de 7,1 con epicentro a unos 28 kilómetros (17 millas) al oeste de la comunidad de Morón, ubicada en la costa caribeña. Tuvo una profundidad de 13 kilómetros.

Se produjo una evacuación de edificios y viviendas en Caracas.

Las autoridades no reportaron de inmediato heridos ni daños materiales.

FUENTE: AP

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