Un poncho, 26 nombres y el regreso tras 16 años: Paraguay anuncia su lista final para el Mundial

ARCHIVO - El once titular de Paraguay posa previo al partido amistoso contra Grecia, el viernes 27 de marzo de 2026, en Pireo, Grecia. (AP Foto/Thanassis Stavrakis) AP

Siguiendo la tendencia de otros combinados nacionales, la Albirroja anunció su lista meidante un video que rindió tributo a uno de los principales símbolos culturales de la nación sudamericana: el tradicional Poncho Para’i de 60 Listas, una obra artesanal que representa "historia, sacrificio, pertenencia y legado”, según explicó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

“Hoy rendimos homenaje a nuestras raíces”, dice el vídeo. “Cada hilo de este poncho lleva la ilusión de todo un país”.

La lista del seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro , de 63 años, no trae muchas sorpresas ni cambios drásticos. El joven volante ofensivo Julio Enciso, el experimentado atacante Antonio Sanabria y el mediocampista Diego Gómez lideran la nómina, formada en gran parte por jugadores que militan en equipos de Europa.

La convocatoria reúne varias caras conocidas, sobre todo de clubes de las ligas de Brasil y Argentina. Es es el caso de figuras como Gabriel Ávalos, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Álex Arce y Matías Galarza.

Uno de los pocos rostros nuevos en la convocatoria es el del joven lateral Alexandro Maidana, de tan solo 20 años y de gran presente en el Talleres argentino.

A diferencia de convocatorias anteriores, Alfaro optó esta vez por reforzar la línea más ofensiva, convocando a ocho jugadores con esa vocación. Para ello, contará con un amplio abanico de habilidades, desde el desequilibrio de Enciso hasta el comodín Miguel Almirón, pasando por la potencia de Gustavo Caballero y el momento goleador de Arce.

Bajo la batuta de Alfaro, quien asumió las riendas del equipo guaraní en agosto de 2024, Paraguay regresará a la arena mundialista después de 16 años, tras perderse tres mundiales consecutivos (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022). Su última participación fue en Sudáfrica 2010, cuando logró su mejor actuación histórica al alcanzar la ronda de los cuartos de final.

En Norteamérica, participará en su novena Copa del Mundo y se estrenarán el 12 de junio contra la anfitriona Estados Unidos en Inglewood, a las afueras de Los Ángeles.

“Después de 16 años, Paraguay vuelve a caminar rumbo a un Mundial", dijo en un mensaje el rector del fútbol nacional. “Y lo hace tejido por la fe de su gente, el orgullo de su identidad y el corazón de millones de albirrojos”.

La Albirroja se despedirá de los paraguayos el próximo viernes, cuando se medirá a Nicaragua en su último partido amistoso antes de emprender viaje.

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Lista de Paraguay:

Arqueros: Roberto Junior Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Olveira (Olimpia).

Defensores: Juan Cáceres (Dinamo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Junior Alonso (Atlético Mineiro), José Canale (Lanús), Omar Alderete (Sunderland), Alexandro Maidana (Talleres), Fabián Balbuena (Gremio).

Volantes: Diego Gómez (Brighton), Maurício Magalhaes (Palmeiras), Damián Bobadilla (Sao Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Matías Galarza (Atlanta United), Alejandro Romero Gamarra (Al Ain).

Delanteros: Gustavo Caballero (Portsmouth), Ramón Sosa (Palmeiras), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Isidro Pitta (Bragantino), Gabriel Ávalos (Independiente), Miguel Almirón (Atlanta United), Antonio Sanabria (Cremonese) y Julio Enciso (Estrasburgo).

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP