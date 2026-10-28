Un piloto fallece en Uruguay tras el choque de dos avionetas en el aire; se investigan las causas

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El accidente ocurrió cerca del mediodía en la localidad de Guazuvirá, a unos 60 kilómetros de la capital Montevideo. Tras la colisión, una de las aeronaves involucradas logró realizar un aterrizaje de emergencia, mientras que la segunda “se precipitó a tierra, registrándose el fallecimiento de su único ocupante”, indicó la fuerza área en un comunicado.

“En el lugar se encuentra desplegado personal de la Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil... quienes llevan adelante las actuaciones y pericias correspondientes con el objetivo de determinar las causas y circunstancias del suceso”, agregó la institución.

Las dos avionetas estaban realizando maniobras acrobáticas de ensayo para un evento privado que tendrá lugar en los próximos días, explicó Javier Durán, uno de los integrantes del equipo de pilotos acróbatas, en declaraciones a las televisiones locales.

El fallecido, según Durán, fue identificado como Daniel Ubillos, un veterano piloto retirado de la Fuerza Aérea Uruguaya que “contaba con mucha experiencia”.

Fue “un triste accidente de un grupo de acrobacias que se estaba formando hace poco”, señaló Durán. Indicó que los pilotos estaban entrenando para un próximo evento, consistente en "un toque entre ellos mismos”.

FUENTE: AP