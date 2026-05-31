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Un pelotazo saca a J.T. Realmuto del juego con dolor en la muñeca y los rayos X salen negativos

LOS ÁNGELES (AP) — El receptor de los Filis de Filadelfia J.T. Realmuto abandonó la derrota del domingo por 9-1 ante los Dodgers de Los Ángeles con una contusión en la muñeca izquierda tras ser golpeado por un lanzamiento, y las radiografías dieron negativo.

ARCHIVO - J.T. Realmuto, de los Filis de Filadelfia, se encoge para tratar de protegerse antes de ser golpeado por un lanzamiento durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Padres de San Diego, el martes 26 de mayo de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull)
ARCHIVO - J.T. Realmuto, de los Filis de Filadelfia, se encoge para tratar de protegerse antes de ser golpeado por un lanzamiento durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Padres de San Diego, el martes 26 de mayo de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Realmuto recibió un impacto en la muñeca izquierda por una recta del abridor de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, al abrir la tercera entrada, con Filadelfia abajo 1-0. Un preparador físico examinó a Realmuto y permaneció en el juego como corredor. Volvió al campo como receptor en la parte baja de la entrada.

Sin embargo, Realmuto fue reemplazado detrás del plato por el venezolano Rafael Marchán cuando los Filis regresaron a la defensa en la cuarta entrada.

El mánager Don Mattingly comentó que Realmuto estaba demasiado adolorido como para seguir en el juego.

“Va a estar bien. Realmente no podía apretar, no iba a poder hacer swing, y de hecho también tenía un poco de dificultad para atrapar, así que estaba lo suficientemente adolorido como para sacarlo de ahí”, afirmó Mattingly.

Los Filis perdían 2-0 cuando Realmuto salió. El abridor Andrew Painter permitió luego dos jonrones solitarios tras el cambio de personal, pero Mattingly no creyó que la salida de Realmuto influyera en esa secuencia.

“Obviamente nos gusta J.T., lo que hace ahí atrás y cómo dirige el juego, pero Marchán también es muy bueno ahí atrás”, señaló Mattingly.

Realmuto, de 35 años, batea para .220 con dos jonrones y nueve carreras impulsadas. Está en su octava temporada con los Filis y ha ganado dos Guantes de Oro y dos Bates de Plata durante su etapa en Filadelfia.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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