Un panel dividido de la FDA vota a favor de ampliar el acceso a péptido no aprobado pese a dudas

ARCHIVO – El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, Jr., sube al escenario en la inauguración de la cumbre Make America Healthy Again (Hacer a Estados Unidos Sano de Nuevo), el 12 de noviembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Rod Lamkey, Jr., Archivo) AP

En la primera de varias votaciones, el panel de expertos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) votó por un estrecho margen de 8 a 6 a favor de ampliar el acceso a una sustancia química llamada BPC-157, uno de los péptidos más populares entre influencers de la longevidad y el bienestar. Un integrante del panel se abstuvo de votar.

La reunión de dos días cuenta con el respaldo del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien se ha descrito como un “gran fan” de los péptidos y ha prometido revertir las restricciones de la FDA implementadas durante el gobierno del presidente Joe Biden.

La votación sobre el BPC-157 reflejó la inusual composición del panel. Antes de la reunión, se incorporó al mismo a más de media docena de personas vinculadas con la industria de los péptidos, incluidos médicos, farmacéuticos o consultores que trabajan con estas sustancias químicas.

Todos esos expertos votaron a favor de permitir que farmacias especializadas produzcan sus propias formulaciones de BPC-157 para pacientes.

“Voté a favor porque ya es hora de devolver esta decisión a manos del paciente, el médico y el farmacéutico”, explicó David Pope, director de farmacia de Xifin Pharmacy Solutions.

La votación se produjo pese a una evaluación muy crítica del péptido por parte de los científicos del personal de la FDA, quienes señalaron que había pocos datos que sugirieran que el BPC-157 sea eficaz para uso médico.

El panel tiene previsto realizar votaciones similares el jueves y el viernes sobre otros seis péptidos populares, para recomendar si deben añadirse a una lista de sustancias que son seguras para que las farmacias las elaboren mediante formulación magistral. Las votaciones no son vinculantes y la FDA periódicamente ha desoído las recomendaciones de sus expertos externos.

Los científicos de la FDA no están convencidos de la seguridad y los beneficios de los péptidos

En los últimos años, la FDA ha advertido a los estadounidenses sobre los riesgos de inyectarse péptidos como el BPC-157 y el TB-500, otro compuesto cuya revisión está programada para el jueves. Ambos son considerados sustancias dopantes por autoridades deportivas internacionales.

Los péptidos son los componentes básicos de proteínas más complejas y activan hormonas dentro del cuerpo que son necesarias para el crecimiento, el metabolismo y la curación. Las farmacéuticas han llevado varios de ellos al mercado en forma de medicamentos, incluidos tratamientos de uso extendido para la diabetes y la pérdida de peso.

La FDA convocó la reunión de esta semana para debatir siete péptidos no aprobados que están bajo revisión para diversas afecciones médicas, entre ellas, colitis ulcerosa, migrañas y adicción a los opioides. Los revisores del personal de la FDA indicaron antes de la reunión que no pudieron encontrar evidencia sólida que respaldara ninguno de esos usos.

Las plataformas de redes sociales están repletas de testimonios de personas que afirman que estas sustancias les ayudaron a desarrollar músculo, recuperarse de lesiones o verse más jóvenes. El BPC-157 es uno de los péptidos más populares que se venden en internet y a través de farmacias de formulación magistral. Ha sido mencionado por el podcaster Joe Rogan, quien asegura que le ayudó a tratar una lesión muscular.

Pero los científicos de la FDA dijeron que pudieron encontrar pocos datos sobre el uso médico del BPC-157 y expresaron su preocupación por los riesgos de contaminación, reacciones alérgicas y control de calidad.

Cinco estudios sobre el BPC-157 revisados por la agencia “fueron de corta duración, tuvieron tamaños de muestra pequeños y evaluaron dosis que probablemente eran de carácter exploratorio”, señalaron los integrantes del personal.

Los reguladores ni siquiera tenían claro qué forma del fármaco debería utilizarse, ya que el BPC-157 no está reconocido como un ingrediente farmacéutico oficial en Estados Unidos.

“No hay manera de saber qué es realmente la sustancia, qué fue o qué será mañana, porque ese nombre no tiene un significado legal”, afirmó Russell Wesdyk, director asociado del centro de medicamentos de la FDA.

Los partidarios de los péptidos presionan a la FDA para facilitar el acceso

Las votaciones del panel son solo una parte de más de 18 horas de debates y presentaciones programadas a lo largo de los dos días.

Durante un periodo de comentarios públicos, el panel escuchó a más de 20 oradores —incluidos médicos, abogados y emprendedores de péptidos— que instaron a que el BPC-157 y otras sustancias estén disponibles de manera más amplia.

Brigham Buhler, propietario de una clínica de bienestar entre cuyos clientes están Rogan y otras celebridades, sostuvo que permitir que farmacias en Estados Unidos elaboren péptidos mediante formulación magistral alejaría a los estadounidenses de productos no verificados importados de China y otros países extranjeros.

“Es crucial permitir que los pacientes tengan un acceso seguro y eficaz a estas opciones de tratamiento”, manifestó Buhler. “Las personas que han obtenido estos recursos van a seguir utilizando estos productos”.

Tras la reunión, la FDA revisará las votaciones, el debate y los comentarios públicos antes de tomar una decisión sobre cada uno de los péptidos.

Quienes siguen de cerca a la FDA dicen que el resultado más probable podría ser una política temporal que tranquilice a las farmacias al indicarles que no serán objeto de acciones por elaborar mediante formulación magistral los péptidos bajo revisión. Incluir formalmente las sustancias en la lista de la FDA de medicamentos que son seguros para formulación magistral requeriría nuevas regulaciones, que pueden tardar meses o años en redactarse.

“Aún atravesamos este proceso, pero creo que es más que probable que el proceso termine con la obtención del resultado que quiere el secretario Kennedy”, afirmó Nathan Beaver, un abogado especializado en asuntos de la FDA.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP