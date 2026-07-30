Un niño declarado muerto revive en la morgue; sus padres no enfrentarán cargos

La policía de Gilbert había recomendado presentar cargos por negligencia. Pero la fiscal del condado de Maricopa, Rachel Mitchell, afirmó que era poco probable lograr una condena más allá de toda duda razonable.

“La familia tenía múltiples cerraduras a prueba de niños y medidas de seguridad implementadas, y había varios adultos presentes en la vivienda, todos los cuales creían que alguien vigilaba al niño”, dijo Mitchell el miércoles. “Además, en la investigación no se encontró evidencia de que los padres mostraran signos claros de estar bajo los efectos de alguna sustancia”.

Los servicios de emergencia fueron enviados a la casa el 8 de febrero tras un reporte de ahogamiento. Los socorristas realizaron maniobras para salvarle la vida al niño, de 18 meses, antes de trasladarlo a un hospital, donde fue declarado muerto cerca de una hora después.

Pero unas cinco horas más tarde, la policía fue notificada de que el niño estaba respirando, y fue trasladado en avión a otro hospital. El niño sobrevivió.

A principios de este mes, el Mercy Gilbert Medical Center, adonde el niño fue llevado inicialmente, calificó el hecho como “una situación desgarradora”, pero se negó a divulgar más detalles.

El hospital indicó que realizó una “revisión exhaustiva de todos los aspectos de la atención brindada para saber qué ocurrió y para hacer cambios significativos que fortalezcan nuestra atención”.

Agentes de la policía de Gilbert que estaban en el hospital dijeron haber visto posibles señales de vida en múltiples ocasiones, pero, aun así, el niño fue trasladado a una “sala fría”, que funciona como morgue, según documentos obtenidos por The Associated Press.

En los registros también se indica que hubo tensión entre los agentes y un médico que, según se informó, le dijo a uno: “Por favor, haga lo suyo y déjeme hacer lo mío. Fui a la facultad de medicina por una razón”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP