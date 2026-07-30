americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Un niño declarado muerto revive en la morgue; sus padres no enfrentarán cargos

Los padres de un niño de Arizona que fue declarado muerto tras ser encontrado en la piscina familiar, pero que horas después respiraba en la morgue de un hospital, no enfrentarán cargos penales.

La policía de Gilbert había recomendado presentar cargos por negligencia. Pero la fiscal del condado de Maricopa, Rachel Mitchell, afirmó que era poco probable lograr una condena más allá de toda duda razonable.

“La familia tenía múltiples cerraduras a prueba de niños y medidas de seguridad implementadas, y había varios adultos presentes en la vivienda, todos los cuales creían que alguien vigilaba al niño”, dijo Mitchell el miércoles. “Además, en la investigación no se encontró evidencia de que los padres mostraran signos claros de estar bajo los efectos de alguna sustancia”.

Los servicios de emergencia fueron enviados a la casa el 8 de febrero tras un reporte de ahogamiento. Los socorristas realizaron maniobras para salvarle la vida al niño, de 18 meses, antes de trasladarlo a un hospital, donde fue declarado muerto cerca de una hora después.

Pero unas cinco horas más tarde, la policía fue notificada de que el niño estaba respirando, y fue trasladado en avión a otro hospital. El niño sobrevivió.

A principios de este mes, el Mercy Gilbert Medical Center, adonde el niño fue llevado inicialmente, calificó el hecho como “una situación desgarradora”, pero se negó a divulgar más detalles.

El hospital indicó que realizó una “revisión exhaustiva de todos los aspectos de la atención brindada para saber qué ocurrió y para hacer cambios significativos que fortalezcan nuestra atención”.

Agentes de la policía de Gilbert que estaban en el hospital dijeron haber visto posibles señales de vida en múltiples ocasiones, pero, aun así, el niño fue trasladado a una “sala fría”, que funciona como morgue, según documentos obtenidos por The Associated Press.

En los registros también se indica que hubo tensión entre los agentes y un médico que, según se informó, le dijo a uno: “Por favor, haga lo suyo y déjeme hacer lo mío. Fui a la facultad de medicina por una razón”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a la izquierda, saluda a sus seguidores junto a su esposa Ana Lucía Pineda durante una misa en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Chiquinquirá, Colombia, el 9 de julio de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

De la Espriella propone giro en política exterior de Colombia, romperá relación con Cuba y Nicaragua

Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

ARCHIVO - El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin el 5 de septiembre de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo)

Ortega cancela los comicios de 2027 en Nicaragua y advierte que "no volverá a haber elecciones"

ARCHIVO - Andrew Tate, derecha, y su hermano Tristan llegan a un evento el 11 de abril de 2026 en Miami. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, Pool, archivo)

Los hermanos Tate luchan contra la extradición al Reino Unido por cargos de violación y trata sexual

Destacados del día

La UNE desmiente rumores sobre nueva patana en La Habana: la embarcación no generará electricidad en Cuba

La UNE desmiente rumores sobre nueva patana en La Habana: la embarcación no generará electricidad en Cuba

BRUNO RODRÍGUEZ ELEVA EL TONO: el régimen cubano dice que responderá con las armas si es atacado

BRUNO RODRÍGUEZ ELEVA EL TONO: el régimen cubano dice que responderá "con las armas" si es atacado

DOS CUBANOS ARRESTADOS POR FRAUDE CON LICENCIAS DE CONDUCIR EN MIAMI: investigan esquema organizado

DOS CUBANOS ARRESTADOS POR FRAUDE CON LICENCIAS DE CONDUCIR EN MIAMI: investigan esquema organizado

CUBA DA UN GIRO HISTÓRICO: AUTORIZA FARMACIAS PRIVADAS POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS

CUBA DA UN GIRO HISTÓRICO: AUTORIZA FARMACIAS PRIVADAS POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS

TENSIÓN EN HOSPITAL DE LA HABANA: un grupo irrumpe en la terapia intensiva pediátrica

TENSIÓN EN HOSPITAL DE LA HABANA: un grupo irrumpe en la terapia intensiva pediátrica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter