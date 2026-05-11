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Un muerto y varios heridos tras explosión en vivienda de zona de influencia armada en Colombia

BOGOTÁ (AP) — Al menos una persona murió y varias resultaron heridas por una explosión en una vivienda de Cauca — un convulso departamento del suroeste de Colombia — en la que presuntamente disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia almacenaban y fabricaban explosivos.

La explosión se registró en zona rural de Argelia y afectó a más de 20 viviendas a su alrededor. Un video divulgado por el ejército muestra viviendas destruidas, con partes de madera y metal dispersas por la tierra.

El secretario de Gobierno de Argelia, Pablo Daza Urrete, aseguró a Noticias Caracol que, como consecuencia de la explosión, falleció un hombre de 80 años y resultaron heridos dos niños y seis adultos, afectados por la onda explosiva. Agregó que la gran mayoría de los heridos fueron dados de alta.

El Ejército, que no precisó el número de afectados, señaló como presunto responsable del ataque a la estructura “Carlos Patiño”, parte de las facciones disidentes que rompieron negociaciones de paz con el gobierno en 2024, arreciando sus ataques con explosivos al suroeste del país.

Aseguró que, según información de inteligencia militar y datos de la comunidad, en la vivienda que explotó presuntamente se estarían “acondicionando motocicletas con explosivos” para luego ser trasladadas a otro lugar.

“Varios sometidos (detenidos) hace algunos días afirman que dentro de esta vivienda había explosivos y que alias “Tornillo” era el encargado de accionarlo en el momento en que la fuerza pública se acercara al sector”, aseguró en un video difundido a la prensa el coronel Jesús María Garzón, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N°4 del Ejército.

Daza Urrete aseguró que hay otras versiones que indican que el artefacto explosivo fue lanzado desde una montaña, por lo que esperan que se investigue lo sucedido.

Argelia hace parte del Cañón del Micay, una zona con cultivos de hoja de coca en la que el ejército ha emprendido desde hace dos años fuertes operativos militares para repeler la acción de las disidencias de las FARC.

FUENTE: AP

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