Un muerto y 9 desaparecidos tras caer una camioneta de un puente en el sur de China

BEIJING (AP) — Un trabajador murió y nueve siguen desaparecidos después de que una camioneta pickup cayera de un puente en el suroeste de China, informó el sábado la prensa estatal.

La camioneta, que transportaba a un total de 15 personas, llevaba a trabajadores a una granja de batatas en la región sureña de Guangxi.

Cinco personas fueron rescatadas, indicaron las autoridades. Las labores de búsqueda y rescate continuaban el domingo para localizar a las nueve que siguen desaparecidas.

La camioneta se precipitó al río mientras cruzaba un vado en el condado autónomo maonan de Huanjiang, reportó la televisora estatal CCTV.

Más de 700 rescatistas, equipados con dispositivos de sonar submarino, botes inflables y drones, fueron desplegados el domingo para buscar a los desaparecidos y a la camioneta.

Las fuertes lluvias en la zona provocaron crecidas y aumentaron el riesgo de deslizamientos de tierra, lo que dificultó las operaciones de rescate, según la prensa estatal.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

