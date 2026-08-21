Un mes después del tifón Maysak, China reporta 159 muertos y 10 desaparecidos

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La tormenta, que a principios de julio golpeó la región suroccidental de Guangxi, provocó lluvias históricas y graves inundaciones. Dos ciudades, Nanning y Guigang, fueron las más afectadas. En ese momento, las autoridades reportaron 39 fallecidos.

No es inusual que las autoridades actualicen el número de víctimas días después de un incidente, aunque en este caso ha transcurrido más de un mes desde que la tormenta.

En Guangxi, se acumularon de 10 a 40 centímetros (4 a 16 pulgadas) de lluvia en algunas zonas y de más de 90 cms (35 pulgadas) en los puntos más castigados, indicó en julio el centro meteorológico nacional.

Del total de víctimas mortales, 107 fallecieron por inundaciones causadas por el colapso de seis presas en Nanning, de acuerdo con la prensa estatal.

El gobierno desplegó equipos militares de rescate durante las primeras etapas de las inundaciones para salvar a estudiantes y maestros atrapados por las crecidas en Guigang. La ciudad estimó en 14.000 millones de yuanes (2.000 millones de dólares) los daños económicos directos provocados por la tormenta.

En toda Asia, el cambio climático ha intensificado las tormentas, y el continente se está calentando casi el doble de rápido que el promedio mundial.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP