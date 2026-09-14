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Un jonrón tardío de Gunnar Henderson hunde a los Mets y da a Orioles un 2-1 en Citi Field

NUEVA YORK (AP) — Pete Alonso se fue en blanco en su regreso al Citi Field, pero Gunnar Henderson conectó un jonrón para desempatar en la octava entrada la noche del lunes que impulsó a los Orioles de Baltimore a una victoria por 2-1 sobre los Mets de Nueva York.

El coach de tercera de los Orioles de Baltimore, Buck Britton, izquierda, celebra con Gunnar Henderson, derecha, mientras el toletero corre las bases después de batear un jonrón durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Mets de Nueva York, el lunes 14 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)
El coach de tercera de los Orioles de Baltimore, Buck Britton, izquierda, celebra con Gunnar Henderson, derecha, mientras el toletero corre las bases después de batear un jonrón durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Mets de Nueva York, el lunes 14 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Henderson la sacó del parque frente al dominicano Dedniel Núñez (1-1) inmediatamente después de que Alonso se ponchara, lo que ayudó a los Orioles a colocarse a tres juegos de Cleveland por el último comodín de la Liga Americana.

Heston Kjerstad conectó un doble impulsor en la segunda entrada.

A.J. Ewing conectó un cuadrangular por los Mets (69-81), que quedaron eliminados de la contienda por los playoffs y se aseguraron de que no tendrán una temporada ganadora después de comenzar el año con una nómina récord de 358,4 millones de dólares.

Los Mets proyectaron un video homenaje de casi dos minutos a Alonso, líder de jonrones de la franquicia, poco antes del primer lanzamiento. El toletero de 31 años, que acordó un contrato de 155 millones de dólares por cinco años con Baltimore el diciembre pasado después de que Nueva York no presionara para volver a firmarlo como agente libre, se quitó la gorra e hizo un gesto de aplauso mientras la multitud de 35.800 personas le brindaba una ovación de pie.

Alonso también fue recibido con ovaciones de pie y cánticos de “¡Pete Alonso!” antes de cada turno al bate. Elevó en la primera entrada y recibió base por bolas en la tercera, cuando enganchó de foul hacia las gradas altas del jardín izquierdo su posible jonrón número 300 de su carrera, antes de roletear para out en la quinta.

El jonrón de Henderson convirtió en ganador al cubano Yennier Cano (3-3), quien consiguió el último out de la séptima. Rico Garcia logró su noveno salvamento con una novena entrada perfecta.

El derecho de los Orioles Brandon Young permitió una carrera en cinco entradas pese a otorgar cinco bases por bolas y permitir cinco hits. Young, que ponchó a seis, limitó a los Mets a un hit en 10 turnos con corredores en base. ___

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

FUENTE: AP

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