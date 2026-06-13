Un jonrón de Noelvi Marte en la octava impulsa a los Rojos a vencer 2-1 a Diamondbacks

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Noelvi Marte, de los Rojos de Cincinnati, celebra mientras recorre las bases después de batear un cuadrangular solitario durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 13 de junio de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Kareem Elgazzar) AP

Lowder se perdió casi un mes por una lesión en el hombro que lo mantuvo fuera hasta principios de junio y no fue efectivo en su regreso de la lista de lesionados la semana pasada. Pero el sábado, Lowder firmó una de sus mejores aperturas de la temporada, al permitir cinco hits, ponchar a seis y otorgar dos bases por bolas.

Al principio tuvo algunos problemas cuando permitió un jonrón solitario de Corbin Carroll en la primera entrada. Pero Lowder navegó sin mayores contratiempos el resto de su salida antes de ser relevado por Caleb Ferguson con dos outs en la sexta. Tony Santillan consiguió tres outs para su tercer salvamento.

Matt McLain conectó un doble en la tercera y anotó con un sencillo del boricua Edwin Arroyo para empatar el juego 1-1. Los Rojos batearon para .133 con corredores en posición de anotar en los primeros días de junio.

Con la victoria, los Rojos pusieron fin a una racha de partidos en la que habían perdido siete de ocho y 11 de 14.

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FUENTE: AP