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Un jonrón de dos carreras de Nathaniel Lowe deja tendidos a los Tigres en un loco 9-8

CINCINNATI (AP) — Nathaniel Lowe conectó un jonrón de dos carreras para dejar en el terreno a Kenley Jansen con dos outs y llevó a los Rojos de Cincinnati a una alocada victoria 9-8 sobre los Tigres de Detroit la noche del viernes.

Nathaniel Lowe, centro a la derecha, de los Rojos de Cincinnati, celebra su jonrón de dos carreras con Tyler Stephenson para dejar tendidos en el terreno a los Tigres de Detroit en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 24 de abril de 2026, en Cincinnati. (AP Photo/Ben Jackson)
Nathaniel Lowe, centro a la derecha, de los Rojos de Cincinnati, celebra su jonrón de dos carreras con Tyler Stephenson para dejar tendidos en el terreno a los Tigres de Detroit en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 24 de abril de 2026, en Cincinnati. (AP Photo/Ben Jackson) AP

A los Rojos les quedaba su último strike cuando Spencer Steer pegó un sencillo ante Jansen. Lowe, quien reemplazó al venezolano Eugenio Suárez en la alineación debido a dolor de espalda, siguió con su segundo cuadrangular de la noche para sentenciar el juego.

Los Tigres conectaron cuatro jonrones, incluido el cuadrangular de dos carreras de Kerry Carpenter que les dio la ventaja en la octava entrada.

El juego se detuvo en la parte alta de la séptima por lluvia y se reanudó tras un retraso de una hora y 49 minutos.

Cincinnati perdía 5-0 en la quinta cuando Matt McLain disparó un jonrón de dos carreras, el primero de la temporada, ante el dominicano Framber Valdez. El vuelacercas sin corredor en los senderos de Lowe frente a Kyle Finnegan en la quinta recortó la desventaja a 5-3.

Valdez permitió dos carreras en cuatro entradas y un tercio, con cuatro ponches y un máximo de temporada de cinco bases por bolas.

Tras la demora por lluvia, el jonrón de dos carreras de McLain ante Will Vest empató la pizarra 5-5 en la séptima. Fue el primer juego de su carrera con múltiples jonrones para McLain.

La carrera que puso arriba a los Rojos llegó por un error de tiro del segunda base boricua Javier Báez, y un doble impulsor de Tyler Stephenson dejó la pizarra 7-5.

Pero el jonrón solitario de Spencer Torkelson y el batazo de dos carreras de Carpenter, ambos ante Tony Santillan, ayudaron a los Tigres a recuperar la ventaja 8-7 en la octava.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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