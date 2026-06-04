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Un incendio en una casa de ancianos en Sri Lanka deja 12 muertos, dice la policía

COLOMBO, Sri Lanka (AP) — Un incendio en un hogar de ancianos en el oeste de Sri Lanka dejó 12 residentes muertos y otros ocho heridos, informó la policía el jueves.