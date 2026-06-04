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Un incendio en una casa de ancianos en Sri Lanka deja 12 muertos, dice la policía

COLOMBO, Sri Lanka (AP) — Un incendio en un hogar de ancianos en el oeste de Sri Lanka dejó 12 residentes muertos y otros ocho heridos, informó la policía el jueves.

Soldados de Sri Lankan se ven ante los restos de una casa para ancianos calcinada en Anguruwatota, Sri Lanka, el jueves 4 de junio de 2026.(AP Foto)
Soldados de Sri Lankan se ven ante los restos de una casa para ancianos calcinada en Anguruwatota, Sri Lanka, el jueves 4 de junio de 2026.(AP Foto) AP

El incendio comenzó a última hora del miércoles en el hogar, en la localidad de Anguruwatota. El portavoz policial Fredrick Wootler indicó que 51 residentes fueron rescatados.

El director del recinto fue detenido bajo sospecha de haber causado muertes por negligencia. Había una investigación en marcha.

FUENTE: AP

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