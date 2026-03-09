americateve

Un incendio en un edificio de Glasgow cierra la estación de tren más concurrida de Escocia

LONDRES (AP) — Un gran incendio en el corazón de Glasgow paralizó los servicios ferroviarios escoceses el lunes, mientras los bomberos trabajaban para sofocar el fuego que destruyó un edificio de cuatro plantas cerca de la estación de tren más concurrida de Escocia.

Gente mira una humareda que se eleva mientras los bomberos remojan los restos de un incendio en un edificio vecino a la estación central de Glasgow el domingo en Glasgow, Escocia, el lunes 9 de marzo de 2026. (Lucinda Cameron/PA via AP)
Bomberos remojan los restos de un incendio en un edificio junto a la Estación Central de Glasgow el domingo 9 de marzo de 2026. (Robert Perry/PA via AP)
La estación Glasgow Central fue cerrada y se esperaba que todos los viajes hacia, desde y a través de la estación se vieran interrumpidos, informó National Rail. No había una estimación de cuándo reabriría la estación.

El incendio se declaró el domingo en una tienda de vapeo en Union Street, junto a la estación. Ardió durante la noche y parte del edificio, que data de 1851, se derrumbó.

Las imágenes grabadas durante la noche del incendio mostraban el edificio y su estructura de techo en forma de cúpula completamente envueltos en llamas. Posteriormente, esa sección del techo parece haberse desplomado.

No se reportaron víctimas, indicó el Servicio de Bomberos y Rescate de Escocia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

