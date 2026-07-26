Un incendio forestal obliga a evacuar a otras 55.000 personas en el suroeste de Francia

LEGE-CAP FERRET, Francia (AP) — Un incendio forestal descontrolado en el suroeste de Francia obligó a evacuar a 55.000 personas durante la noche del domingo, lo que elevó a 220.000 el total de los que han tenido que abandonar sus hogares, mientras las llamas avanzan por la región vinícola y se acercan a la ciudad de Burdeos.