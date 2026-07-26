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Un incendio forestal obliga a evacuar a otras 55.000 personas en el suroeste de Francia

LEGE-CAP FERRET, Francia (AP) — Un incendio forestal descontrolado en el suroeste de Francia obligó a evacuar a 55.000 personas durante la noche del domingo, lo que elevó a 220.000 el total de los que han tenido que abandonar sus hogares, mientras las llamas avanzan por la región vinícola y se acercan a la ciudad de Burdeos.

Bomberos rocían agua en un incendio forestal cerca de Lacanau, en el suroeste de Francia, el sábado 25 de julio de 2026. (AP Foto/Emma Da Silva)
Bomberos rocían agua en un incendio forestal cerca de Lacanau, en el suroeste de Francia, el sábado 25 de julio de 2026. (AP Foto/Emma Da Silva) AP

Las autoridades de la región de Gironda, donde se encuentra Burdeos, emitieron durante la noche órdenes de evacuación para cinco localidades más, incluidas algunas en los accesos a la ciudad.

En su comunicado, indicaron que los vientos con ráfagas avivaron las llamas durante la noche acelerando la propagación del incendio, que arde fuera de control desde mediados de semana, según el comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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