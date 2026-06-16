Un hombre que incendió casas vinculadas a Starmer está preso; su contacto rusohablante huyó

A la izquierda, Roman Lavrynovych, y a la derecha, Stanislav Carpiuc. Combinación de fotos originalmente entregadas por la Policía Metropolitana de Londres el 29 de abril del 2025 (Policía Metropolitana de Londres / PA via AP) AP

Los ataques incendiarios dirigidos contra un automóvil y dos viviendas en Londres vinculadas al primer ministro británico Keir Starmer habían atraído poca atención, posiblemente porque el agresor, un ucraniano de entonces 21 años reclutado en internet, no era muy bueno documentándolos.

Un video que se suponía debía mostrar el antiguo automóvil de Starmer en llamas duró apenas unos segundos. El segundo, grabado en la oscuridad, básicamente sólo captó el encendido de cerillas.

El atacante, Roman Lavrynovych, fue declarado culpable el lunes junto con su cómplice. Pero la persona —o red— detrás de El Money ha eludido castigo.

El plan encaja con la descripción de un sabotaje respaldado por el Estado ruso, manifestó el comandante Dominic Murphy, quien ha pasado dos décadas investigando este tipo de actividades y quien supervisó la investigación inicial de los incendios antes de retirarse en marzo.

Pero establecer la implicación de Moscú es difícil. Hay una diferencia entre probar algo ante un tribunal —lo que podría aumentar la conciencia pública— y evaluar esos ataques en el contexto de una amenaza más amplia en base a una inteligencia clasificada e incompleta.

Funcionarios europeos afirman que Moscú está llevando a cabo una campaña de sabotaje contra países del continente que apoyan a Ucrania. The Associated Press ha rastreado al menos 192 ataques en toda Europa desde la invasión de Ucrania en 2022, que incluyen incendios provocados y ciberataques, así como intentos de asesinato.

Al ser preguntado por AP en junio sobre si Rusia está librando una guerra encubierta contra Occidente, el presidente Vladímir Putin desestimó las acusaciones.

“¿Cuáles son los hechos concretos?”, dijo. “¿Qué se ha probado?”

El Ministerio del Interior del Reino Unido calificó en un comunicado los incendios como un “ataque aborrecible” y aseguró que los responsables han sido llevados ante la justicia. No respondió a solicitudes de comentarios sobre si el gobierno británico culpaba a Rusia.

Ataques fueron contra propiedades vinculadas a Starmer

Lavrynovych tenía la tarea de provocar y filmar los incendios durante varios días en mayo de 2025, según las pruebas presentadas durante su juicio de seis semanas.

El Money lo reclutó en internet y le envió instrucciones detalladas, incluidas las ubicaciones de las propiedades y cómo mezclar líquidos inflamables comprados en una ferretería.

Los ataques no causaron heridos ni daños importantes, pero la cuñada del primer ministro, Judith Alexander, contó que quedó “luchando por respirar” después de que el humo llenara su casa en el tercer ataque. Ella y su familia se alojaban en la vivienda, que había sido el hogar de Starmer antes de convertirse en primer ministro.

“Hasta ahora hay silencio total: ni un solo artículo ni anuncio sobre el incidente en esta calle”, escribió El Money a Lavrynovych en la aplicación de mensajería Telegram después del incendio.

Sin embargo, había atraído la atención de la policía británica antiterrorista.

Los jurados escucharon poco sobre el “diablo en las sombras”

En el juicio, los jurados escucharon abundantes pruebas sobre cómo Lavrynovych conspiró para provocar los incendios —y casi nada sobre la persona o el grupo de personas que los ordenó.

Al principio le pagaron para colocar carteles antiislámicos y hacer grafitis en barrios musulmanes de Londres en un aparente intento para provocar disturbios. Declaró ante el tribunal que le ofrecieron sumas mayores por los incendios y que lo amenazaron si se negaba. Su abogado, James Scobie, sostuvo que era una marioneta “vulnerable e ignorante” en manos de un operador serio.

“Debe ser un poco frustrante que ninguna parte de este caso haya investigado realmente al diablo en las sombras”, afirmó Scobie. Sin mencionar a Rusia por su nombre, declaró que los ataques apuntaron contra Starmer por su apoyo a Ucrania y fueron contra “las propias instituciones y el tejido de este país”.

Los fiscales, sin embargo, no presentaron cargos en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en 2023 para contrarrestar amenazas estatales, por lo que no se presentó evidencia de una conspiración más amplia vinculada a Rusia.

El Money es la “figura central del caso, pero un hombre o un grupo sobre el que sabemos muy poco”, indicó el juez Neil Garnham. Por esa razón, le ordenó al jurado “no especular sobre él”.

Hay una brecha entre las pruebas y la inteligencia

La policía no tiene “ninguna prueba que sugiera que esto fuera una amenaza respaldada por un Estado y dirigida al primer ministro”, señaló Helen Flanagan, la actual jefa de la policía antiterrorista. Se refería a las pruebas reunidas por la policía, a diferencia de las evaluaciones de inteligencia clasificadas.

Servicios de inteligencia europeos afirman que Rusia está reclutando personas en internet y pagándoles sumas relativamente pequeñas para llevar a cabo sabotajes. El año pasado, un tribunal británico declaró culpables a tres hombres por el incendio de un almacén en Londres. Los fiscales dijeron que el cabecilla fue reclutado en internet para un plan orquestado por los servicios de inteligencia rusos.

Murphy explicó que hay una diferencia entre evaluar una implicación gubernamental y usar pruebas como datos de teléfonos móviles y mensajes para demostrar algo ante un tribunal más allá de toda duda razonable.

A veces las pruebas, en particular las procedentes de servicios de inteligencia, no pueden mostrarse a los jurados porque revelarían “capacidades y tácticas altamente sensibles”, apuntó Murphy.

Los investigadores dedican “una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo” a intentar identificar a las personas en el extranjero detrás de los ataques, sostuvo. Revisan dispositivos digitales, huellas en línea y vínculos entre presuntos coconspiradores, a menudo trabajando con otros países.

Afirmó que las pruebas reunidas por la policía mostraban que El Money hablaba ruso y que “probablemente está en Rusia”. Los métodos son “muy similares” a los usados por los servicios de inteligencia rusos en el Reino Unido. Ese tipo de planes, añadió, a menudo cuentan con “aprobación de muy alto nivel”.

Pero eso no basta para un jurado ni, al parecer, para asignar públicamente la culpa.

AP preguntó a varios departamentos si el gobierno planea atribuir el ataque a Rusia o si hay pruebas adicionales que sugirieran un vínculo con el Estado ruso y que no se mostraron en el tribunal.

La oficina del primer ministro remitió las preguntas al Ministerio del Interior, que proporcionó el comunicado sobre el caso pero no respondió a las preguntas sobre la implicación rusa. En un comunicado, la policía antiterrorista británica expresó que se ha llevado a cabo una investigación exhaustiva y que no comenta asuntos de inteligencia.

Dicen que la amenaza de Moscú está creciendo

Agencias de inteligencia británicas han acusado a Rusia de actividades justo por debajo del umbral de la guerra convencional. Los casos judiciales son clave para aumentar la conciencia pública sobre la amenaza y pueden conducir a medidas más duras, como sanciones, aseguró Murphy.

“Tenemos que seguir señalando a Rusia y debemos asegurarnos de que nuestra sociedad sea lo más resiliente posible”, aseveró, pidiendo una conversación pública más amplia sobre la amenaza de Moscú, incluso para la infraestructura crítica.

Murphy fue investigador principal del intento de asesinato de Sergei Skripal, un exoficial ruso de inteligencia militar, en 2018. El Reino Unido atribuyó ese ataque a Moscú, y ello condujo a una expulsión masiva de diplomáticos y espías rusos.

Desde entonces, Rusia ha virado hacia el reclutamiento de intermediarios locales.

Poco antes de que la policía arrestara a Lavrynovych, El Money le escribió prometiéndole pagar.

“No te preocupes, no te voy a tender una trampa”, escribió El Money. Pero Lavrynovych nunca recibió el dinero.

Hay “un solo ganador” en el caso, dijo Scobie al tribunal mientras argumentaba en favor de su cliente: “el diablo anónimo que manipuló, utilizó y ganó”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP