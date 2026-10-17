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Un hombre muere baleado en un andén del metro en Manhattan

NUEVA YORK (AP) — Una discusión en un andén del metro en el centro de Manhattan se volvió mortal el sábado, dejando a un hombre muerto por disparos y el servicio de trenes interrumpido.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 12:20 p.m. en la estación que se encuentra entre las calles 7th Avenue y 53rd Street, a poca distancia a pie de varios teatros de Broadway y del Carnegie Hall.

La policía encontró a un hombre adulto con una herida de bala en el pecho. Un portavoz policial indicó que el tiroteo tuvo lugar en el andén del tren E. La disputa involucró a dos o tres hombres.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a la víctima al Hospital Bellevue, donde fue declarada muerta.

No se informó de arrestos. Los trenes que normalmente se detienen en esa estación estaban pasando de largo por la zona mientras se llevaba a cabo una investigación policial.

Los delitos violentos han disminuido de forma constante en la ciudad de Nueva York desde un repunte en lo álgido de la pandemia de COVID-19, y la violencia mortal dentro del sistema de metro sigue siendo poco frecuente, pese a que millones de personas usan los trenes cada día.

Hasta mediados de octubre, la ciudad iba camino de registrar su menor número de homicidios en décadas, un 20% por debajo del mismo punto del año pasado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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