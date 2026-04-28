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Un hombre armado abre fuego en 2 lugares de Atenas y deja varios heridos

ATENAS (AP) — Un hombre armado abrió fuego en una oficina de seguridad social y en un tribunal en el centro de Atenas el martes e hirió a varias personas, informaron las autoridades griegas.

La policía desplegó un operativo para localizar al atacante, a quien medios griegos identificaron como un hombre de 89 años. La policía indicó que el hombre estaba armado con una escopeta y que inicialmente abrió fuego en una oficina de seguridad social en el centro de la capital griega, donde hirió a un empleado.

La policía señaló que se sospechaba que el mismo hombre posteriormente abrió fuego en la planta baja de un edificio judicial en Atenas, donde varias personas resultaron heridas. El motivo no estaba claro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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