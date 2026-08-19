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Un helicóptero se estrella en una zona remota del norte de Kenia, dicen autoridades aéreas

NAIROBI, Kenia (AP) — Un helicóptero que transportaba a un número desconocido de pasajeros se estrelló el miércoles por la mañana en una zona remota del norte de Kenia, dijo la agencia de aviación del país.

El aparato se estrelló a las 9:13 de la mañana mientras volaba desde la Reserva Natural de Loisaba hacia la zona de Ewaso Nyiro, en el condado de Samburu, explicó la Autoridad de Aviación de Kenia, que indicó en un comunicado que abrió una investigación sobre el incidente.

De acuerdo con la prensa local, el helicóptero, operado por la empresa local de safaris Tropic Air, se estrelló en una zona escarpada en las estribaciones del monte Ololokwe.

No estaba claro si en el aparato iban turistas u otras personas. La autoridad de aviación no precisó cuántas personas había a bordo.

Los accidentes de helicóptero son cada vez más habituales en Kenia, que cuenta con una dinámica industria que depende de aerolíneas nacionales para trasladar a los visitantes a lugares lejanos.

En febrero, un legislador fue una de las seis víctimas de un accidente de helicóptero en una zona montañosa del oeste de Kenia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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