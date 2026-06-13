Un gran número de asientos vacíos en el partido entre Qatar y Suiza en la Bahía de San Francisco

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Aficionados en la tribuna disfrutan del partido por el Grupo B del Mundial entre Qatar y Suiza, el sábado 13 de junio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Eakin Howard) AP

En una tarde de junio inusualmente cálida --con temperaturas de unos 28 Celsius (82 Fahrenheit) al momento del saque inicial--, muchos de esos asientos desocupados estaban del lado este del estadio, el cual puede calentarse mucho durante gran parte del año.

Los aficionados suizos, vestidos de un rojo intenso, se confundían entre los asientos vacíos, también de color rojo.

La FIFA señaló el viernes que el gran número de asientos vacíos durante el partido del jueves entre Corea del Sur y la República Checa en Guadalajara se debió a que muchos de l os aficionados vieron el encuentro desde los pasillos con puestos de alimentos y bebidas.

Durante los partidos de la NFL en Levi’s Stadium, las multitudes suelen llegar tarde debido a que se reúnen fuera del inmueble para comer y beber, lo cual no está permitido en los partidos del Mundial. Eso facilitó un ingreso fluido el sábado, mientras se formaban pequeñas filas varias horas antes del saque inicial.

El Levi’s Stadium tiene capacidad para 68.500 personas en partidos de la NFL, pero puede ampliarse a más de 70.000 para encuentros de fútbol. Brasil y Colombia convocaron a 70.971 espectadores hace dos años para su duelo de la fase de grupos de la Copa América.

El estadio en Santa Clara albergó el Super Bowl hace apenas cuatro meses.

___ Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP