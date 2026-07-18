Un gran incendio destruye 100 viviendas en Noruega y obliga a evacuar a cientos

El fuego comenzó en una casa adosada en la ciudad de Drammen alrededor de las 15:30 de la tarde del viernes, explicó la policía. Las llamas se propagaron por la zona y alcanzaron bosques cercanos. Los bomberos seguían trabajando el sábado por la mañana para tratar de controlar el incendio.
NRK, la radiotelevisión pública noruega, reportó que cientos de personas acudieron a un centro de evacuación.
No se ha denunciado la desaparición de ningún residente, indicaron las autoridades. La causa del incendio todavía no estaba clara.
Drammen está a unos 34 kilómetros (21 millas) al suroeste de la capital, Oslo.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.