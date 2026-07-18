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Un gran incendio destruye 100 viviendas en Noruega y obliga a evacuar a cientos

DRAMMEN, Noruega (AP) — Un gran incendio destruyó más de 100 viviendas en el sur de Noruega el viernes y obligó a cientos de personas a evacuar la zona, según la policía y la radiotelevisión pública del país.

Una nube de humo sale de una zona residencial incendiada en la localidad de Krokstadelva, en Drammen, Noruega, el 17 de julio de 2026. (Thomas Fure/NTB Scanpix via AP)
Una nube de humo sale de una zona residencial incendiada en la localidad de Krokstadelva, en Drammen, Noruega, el 17 de julio de 2026. (Thomas Fure/NTB Scanpix via AP) AP

El fuego comenzó en una casa adosada en la ciudad de Drammen alrededor de las 15:30 de la tarde del viernes, explicó la policía. Las llamas se propagaron por la zona y alcanzaron bosques cercanos. Los bomberos seguían trabajando el sábado por la mañana para tratar de controlar el incendio.

NRK, la radiotelevisión pública noruega, reportó que cientos de personas acudieron a un centro de evacuación.

No se ha denunciado la desaparición de ningún residente, indicaron las autoridades. La causa del incendio todavía no estaba clara.

Drammen está a unos 34 kilómetros (21 millas) al suroeste de la capital, Oslo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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