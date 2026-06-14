Un golpe cruel para Antonelli: un fallo eléctrico lo deja sin el segundo puesto en Barcelona

El italiano Andrea Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes, conduce su auto en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya el domingo 14 de junio del 2026. (AP Foto/Joan Monfort) AP

Una sexta victoria consecutiva se tornó cada vez más improbable al ver a Lewis Hamilton escapándose con comodidad, pero Antonelli iba camino de sumar los 18 puntos que recibe el segundo clasificado cuando se produjo el desastre.

Acababa de adelantar a su compañero George Russell cuando su auto se detuvo en el circuito debido a un problema eléctrico.

“Me siento un poco vacío, para ser sincero, pero es lo que hay. Las carreras son así y a veces viene y a veces se va”, expresó Antonelli tras su primer resultado decepcionante del 2026.

El joven italiano se ha convertido en la nueva estrella de la F1 después de arrasar con cinco victorias seguidas —en China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco— y tomar una ventaja contundente en la clasificación de puntos.

El abandono en Montmeló significa que Hamilton ha recortado la ventaja de Antonelli por 41 puntos. Russell ahora está 50 puntos por detrás.

Antonelli ha hecho historia en la F1 en varios aspectos esta temporada. Con 19 años, se convirtió en el piloto más joven en lograr la pole en camino a su primera victoria en China, y luego pasó a ser el líder de puntos más joven de la F1 tras ganar en Japón. Su quinta victoria consecutiva en Mónaco igualó la racha de triunfos más larga que haya conseguido Hamilton, el máximo ganador de la F1 con 106 victorias en grandes premios, contando la carrera del domingo.

Mercedes había ganado todas las carreras de esta temporada hasta ahora, después de acertar con una revisión del reglamento. Pero el fabricante alemán también ha sufrido algunas averías costosas: Russell iba camino de una victoria en Canadá cuando se averió, lo que permitió que Antonelli se llevara el triunfo.

“Es una pena ver cómo terminó la carrera para (Antonelli). Hemos visto algunas fallas de motor, así que eso es una preocupación para nosotros”, comentó Russell.

Russell terminó segundo en Barcelona detrás de Hamilton, quien consiguió su primera victoria desde que se unió a Ferrari procedente de Mercedes el año pasado, un movimiento que le abrió la puerta a Antonelli.

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FUENTE: AP