Un futbolista español muere por paro cardíaco tras un choque en un partido de segunda división

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De Miguel disputaba el balón durante un encuentro el lunes cuando el portero del Andorra, Jesús Owono, lo golpeó en el pecho en los minutos finales en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

De Miguel, de 30 años, fue trasladado a un hospital y el partido, que iba empatado 2-2, fue suspendido en el minuto 108.

El Tenerife señaló en un comunicado que el club estaba “roto de dolor”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP