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Un fuerte sismo de magnitud preliminar 7,3 golpea cerca de Vanuatu en el Pacífico Sur

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — Un fuerte sismo de magnitud preliminar 7,3 sacudió el lunes una zona cercana a Vanuatu, en el océano Pacífico Sur, informaron las autoridades.

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el sismo se produjo a una profundidad de unos 115 kilómetros (70 millas). Los terremotos a menor profundidad se sienten con más fuerza en la superficie.

El temblor se registró a unos 35 kilómetros (22 millas) al noreste de Luganville, en Vanuatu.

No hubo reportes inmediatos de daños ni de olas de tsunami.

El centro de alertas de tsunami de Estados Unidos señaló que, inicialmente, no se emitieron alertas, avisos, vigilancias ni amenazas de tsunami a causa del sismo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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