americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Un foul polémico frena a Pete Alonso y los Yankees golpean en la octava para vencer 5-3 a Orioles

BALTIMORE (AP) — El batazo de Pete Alonso por la línea del jardín izquierdo en la séptima entrada fue decretado foul, y los Yankees de Nueva York aprovecharon ese respiro, anotando dos veces en la parte alta de la octava para vencer 5-3 a los Orioles de Baltimore la noche del miércoles.

Pete Alonso (25), de los Orioles de Baltimore, reacciona despjués de batear un foul durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Yankees de Nueva York, el miércoles 19 de agosto de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
Pete Alonso (25), de los Orioles de Baltimore, reacciona despjués de batear un foul durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Yankees de Nueva York, el miércoles 19 de agosto de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Alonso, que ya había conectado un cuadrangular en la tercera, estuvo cerca de volver a sacarla con la pizarra empatada 3-3. Su elevado al jardín izquierdo fue cantado inicialmente como foul. Una repetición pareció mostrar la pelota del lado bueno del poste, pero no estaba claro desde qué ángulo se había grabado.

Tras una revisión, la decisión se mantuvo y Alonso terminó ponchándose.

En la entrada siguiente, Cam Sanders (1-1) llenó la casa con una base por bolas y dos bateadores golpeados. El cubano Yennier Cano entró con dos outs, y George Lombard Jr. conectó un rodado lento para un sencillo dentro del cuadro que puso al frente a Nueva York. Luego, un lanzamiento descontrolado puso el juego 5-3.

Brent Headrick (7-2) se llevó la victoria como relevista. David Bednar trabajó la novena para su 29no salvamento en 32 oportunidades.

Ben Rice conectó un jonrón por Nueva York, y Alonso y Dylan Beavers se volaron la barda por los Orioles. Baltimore perdió tres seguidos desde que se puso brevemente por delante en la carrera por el último comodín de la Liga Americana.

El 34to jonrón de Rice recorrió 431 pies en la tercera para poner la pizarra 3-1. La pelota cayó justo debajo del gran marcador en el jardín entre derecho y central en Camden Yards.

Deja tu comentario

Destacados del día

Hijastro de Díaz-Canel controló en Madrid una empresa dedicada a negocios e inversiones internacionales

Hijastro de Díaz-Canel controló en Madrid una empresa dedicada a negocios e inversiones internacionales

MANUEL MARRERO DEFIENDE LA APERTURA ECONÓMICA DE CUBA: La soberanía no es negociable

MANUEL MARRERO DEFIENDE LA APERTURA ECONÓMICA DE CUBA: "La soberanía no es negociable"

TIKTOKER CUBANO pro Castrista comparecerá ante tribunal de Sarasota tras ser arrestado por presunto DUI

TIKTOKER CUBANO pro Castrista comparecerá ante tribunal de Sarasota tras ser arrestado por presunto DUI

Exjueza cubana permanece bajo custodia de ICE en Florida y enfrenta un proceso de deportación: ¿qué se sabe?

Exjueza cubana permanece bajo custodia de ICE en Florida y enfrenta un proceso de deportación: ¿qué se sabe?

Censo de EEUU identifica más de 24 mil votos de NO ciudadanos en análisis preliminar de las elecciones de 2020

Censo de EEUU identifica más de 24 mil votos de NO ciudadanos en análisis preliminar de las elecciones de 2020

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter