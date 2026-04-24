Un dron ruso golpea Chernóbil y reaviva el miedo al cumplirse 40 años del desastre nuclear

Viviendas abandonadas cubiertas de vegetación en la ciudad abandonada de Prípiat, Ucrania, el lunes 6 de abril de 2026, cerca de la central nuclear de Chernóbil. (Foto AP/Evgeniy Maloletka) AP

La primera, a la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986, propagó una nube de radiación mortal que avivó temores en toda Europa y sacudió los propios cimientos de la Unión Soviética. Algunos dicen que condujo a su eventual colapso.

La segunda, a la 1:59 a.m. del 14 de febrero de 2025, fue atribuida por funcionarios ucranianos a un dron ruso con una ojiva explosiva. Aunque no fue tan catastrófica, desató nuevas ansiedades sobre la invasión de Moscú a su vecino, al golpear el sitio que simbolizaba tanto sufrimiento para Ucrania.

“Lo que antes parecía impensable —ataques contra instalaciones nucleares y otros sitios peligrosos— ahora se ha convertido en realidad”, señaló Oleh Solonenko, jefe de un turno de seguridad radiológica en Chernóbil, que los ucranianos transliteran como Chornóbil.

El dron impactó la capa exterior de lo que se conoce como la estructura de Nuevo Confinamiento Seguro (NCS): el enorme cascarón en forma de arco, de 2.100 millones de dólares, que se completó en 2019 para encerrar el “sarcófago” original de concreto, construido apresuradamente, y evitar que el Reactor Nº 4 dañado y sus mortales escombros filtraran radiación. Moscú negó haber atacado la planta y alegó que Kiev montó el ataque.

El impacto provocó un incendio en la estructura —lo suficientemente alta como para cubrir la Estatua de la Libertad—, pero no la perforó, y dañó un área con baja contaminación. Los monitores no detectaron aumento de los niveles de radiación fuera del arco, y nadie resultó herido.

Aun así, el Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió que los daños podrían acortar de forma significativa la vida útil de 100 años del arco, trastocando su función esencial de seguridad.

Para Klavdiia Omelchenko, que trabaja con más de 2.200 ingenieros, científicos y otras personas en la planta fuera de servicio, el episodio reavivó recuerdos de un horrible día de primavera de hace 40 años.

Una vida cerca de Chernóbil

En 1986, Omelchenko, de 19 años, una empleada en una fábrica textil, estaba dormida en su casa en Prípiat, donde vivía la mayoría de los trabajadores de Chernóbil. No escuchó la explosión del Reactor Nº 4 durante una prueba rutinaria.

Se despertó con rumores de un accidente, pero comprendió su magnitud semanas después, tras ser evacuada con una pequeña bolsa que contenía sus documentos y algunos cosméticos. Su antigua casa quedó dentro de la “zona de exclusión” de Chernóbil, un área de 2.600 kilómetros cuadrados (1.000 millas cuadradas) que sigue deshabitada.

Las autoridades soviéticas no revelaron de inmediato el alcance de lo que llegó a conocerse como el peor desastre nuclear del mundo, que expulsó una nube de radiación sobre lo que hoy es Ucrania y Bielorrusia, y causó alarma en toda Europa. Decenas de personas murieron en las consecuencias inmediatas, mientras que se desconoce el número de muertes a largo plazo por radiación.

Omelchenko nunca encontró otro hogar y regresó en 1993 para trabajar en la cafetería de la planta. Ese regreso “no daba tanto miedo como ahora. En aquel entonces, al menos, no había bombardeos”, añadió.

Para ella, en inicio de la guerra contra Rusia en 2022 y el ataque con dron del año pasado dan más miedo que la radiación.

Contó que tuvo dolores de cabeza tras el accidente de 1986 y que más tarde fue operada por una afección precancerosa, pero a los 59 años, ella ya minimiza el riesgo de contaminación.

“Crecimos con esto”, expresó. “Ya no le prestamos atención”.

Cubrir el sarcófago

Narcisos amarillos florecen junto a fortificaciones de guerra en la planta de Chernóbil, mientras trabajadores con ropa común, con credenciales y permisos especiales, atraviesan la zona restringida.

No produce electricidad desde 2000, cuando se apagó el último de sus cuatro reactores. Un esfuerzo global construyó el NCS protector, un proyecto emblemático diseñado para estabilizar el sitio y permitir el desmantelamiento del sarcófago de la era soviética, que se desmorona, y que cubre el reactor.

Pero la invasión rusa ha dejado ese proyecto en pausa.

Liudmyla Kozak, una ingeniera que ha trabajado en Chernóbil durante más de dos décadas, estaba de servicio cuando tropas rusas tomaron la planta en febrero de 2022. El personal mantuvo las operaciones bajo vigilancia armada durante casi tres semanas, exponiendo al personal a dosis de radiación muy por encima de los límites de sus calendarios normales de rotación.

“No teníamos esperanza de salir con vida; daba muchísimo miedo”, relató.

Kozak indicó que los trabajadores dormían en el suelo y sobre escritorios, mientras soldados rusos ocupaban áreas clave. Agregó que se dañó y se robaron equipo. Las tropas también condujeron vehículos pesados por zonas contaminadas y cavaron trincheras, levantando polvo radiactivo.

“Con el ataque del dron también, será mucho más complicado”, sostuvo Kozak.

El OIEA determinó que los daños han dejado al arco incapaz de cumplir plenamente sus funciones esenciales: contener material radiactivo y permitir el desmantelamiento seguro de los restos del reactor. Si no se repara, la estructura se debilitaría gradualmente, aumentando los riesgos de exposición a la radiación para Ucrania y otros países.

Trabajo de desmantelamiento en pausa

Serhii Bokov, quien supervisa las operaciones del NCS, contó que estaba de servicio en la madrugada del 14 de febrero de 2025 cuando la sorda explosión del dron se propagó por la estructura.

Él y sus colegas salieron corriendo, percibiendo olor a humo, pero al principio no vieron nada. Un puesto de control militar cercano confirmó el impacto, y los bomberos llegaron unos 40 minutos después.

Al subir a la estructura, finalmente encontraron fuego humeando por la membrana exterior. Se tendieron mangueras a lo largo del arco mientras los equipos combatían llamas que volvían a aparecer. El incendio tardó más de dos semanas en extinguirse por completo.

“No hubo sensación de miedo, ninguna en absoluto. Era solo un incendio —algo que practicamos en simulacros—, solo que esta vez era real”, comentó. “Sinceramente, no pensé que pudiéramos perder todo el arco”.

Los daños están parcheados y ocultos por dentro, mientras que por fuera se ve una brecha sellada.

Cada noche, Bokov camina más de 1 kilómetro (unas 1.100 yardas) dentro de la estructura por lo que los trabajadores llaman el “corredor dorado”, un pasillo revestido con paneles amarillos que los protegen de la radiación. El corredor traviesa salas de control abandonadas, incluida la del Reactor Nº 4.

Cuando el NCS se completó en 2019, se sentía orgulloso de formar parte de algo extraordinario: ver cómo se elevaba y tomaba forma, y ser miembro del equipo que lo mantenía en funcionamiento.

Ahora, sin embargo, la estructura ya no está completamente sellada. Aunque no hay un riesgo inmediato de radiación, el trabajo para desmantelar el sarcófago está en pausa; Bokov cree que se ha retrasado al menos una década.

“Todo depende de qué tan rápido podamos restaurar esto y volver a las operaciones normales, y a prepararnos para el desmantelamiento”, señaló.

Bokov considera que el arco puede seguir funcionando en su estado actual durante algún tiempo. Pero la verdadera preocupación es la estabilidad del sarcófago que está debajo y por qué es urgente reanudar su desmantelamiento.

Oleh Solonenko, jefe de un turno de seguridad radiológica en la planta, explicó que el dron dañó la capa exterior del NCS protector, pero no lo atravesó por completo. El daño ocurrió en un área con baja contaminación, sin que se detectara aumento de radiación más allá del arco.

Aun así, el incidente mostró cómo la guerra ha trastocado las suposiciones sobre la seguridad nuclear, afirmó.

Sin reparaciones urgentes, el riesgo de que el sarcófago colapse aumenta de manera significativa, advirtió Greenpeace Ucrania en un informe del ingeniero Eric Schmieman, quien pasó años en Chernóbil y ayudó a diseñar el NCS.

“Es difícil comprender la magnitud de las condiciones mortales y peligrosas dentro del sarcófago”, manifestó. “Hay toneladas de combustible nuclear altamente radiactivo, polvo y escombros. Ahora es fundamental encontrar una manera de restaurar las funciones clave de esta instalación”.

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Las reporteras de The Associated Press Vasilisa Stepanenko y Volodymyr Yurchuk contribuyeron desde Kiev.

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The Associated Press recibe apoyo para la cobertura de seguridad nuclear de la Outrider Foundation. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Cobertura adicional de AP sobre el panorama nuclear (en inglés): https://apnews.com/projects/the-new-nuclear-landscape/

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP