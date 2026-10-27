Un dron detiene el juego en un incidente insólito en el Fleetwood-Arsenal de Copa de Liga inglesa

El entrenador del Fleetwood, Matt Lawlor, a la izquierda, y el director técnico del Arsenal, Mikel Arteta, al centro, conversan con el árbitro durante un partido de fútbol de la Copa de la Liga de Inglaterra entre el Fleetwood Town y el Arsenal en Fleetwood, Inglaterra, el martes 27 de octubre de 2026. (Foto AP/Ian Hodgson) AP