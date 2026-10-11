Un dominante Real Betis se mantiene tercero en La Liga

El Betis no ha dejado de puntuar esta campaña y se recuperó el rumbo después de que se fueron al parón internacional con un empate ante el Deportivo La Coruña. Ahora el equipo se prepara para recibir al Porto en la Liga de Campeones.
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MADRID (AP) — El Real Betis venció de forma contundente el domingo por 5-2 al Osasuna y se mantiene impresionantemente en el tercer puesto de La Liga igualado en puntos con el Atlético de Madrid y a cinco unidades del líder Barcelona.
El Betis no ha dejado de puntuar esta campaña y se recuperó el rumbo después de que se fueron al parón internacional con un empate ante el Deportivo La Coruña. Ahora el equipo se prepara para recibir al Porto en la Liga de Campeones.
La Real Sociedad estuvo cerca de desperdiciar una ventaja de tres goles y se quedó con 10 hombres, pero resistió para vencer 3-2 al Depor.
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FUENTE: AP
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