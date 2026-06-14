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Un doble clave de Tyler Soderstrom impulsa otra remontada y los Atléticos ganan 7-5 a Rockies

LAS VEGAS (AP) — El bateador emergente Tyler Soderstrom conectó un doble que puso a su equipo por delante en la sexta entrada y los Atléticos vencieron 7-5 a los Rockies de Colorado la noche del sábado para su cuarta victoria consecutiva remontando.

Nick Kurtz (16), de los Atléticos, observa a Shea Langeliers (23) correr hacia el plato mientras ambos anotan con un sencillo de Jacob Wilson durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rockies de Colorado, el sábado 13 de junio de 2026, en Las Vegas. (AP Foto/Caroline Brehman)
Nick Kurtz (16), de los Atléticos, observa a Shea Langeliers (23) correr hacia el plato mientras ambos anotan con un sencillo de Jacob Wilson durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rockies de Colorado, el sábado 13 de junio de 2026, en Las Vegas. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Zack Gelof pegó un jonrón de dos carreras y Alika Williams se fue de 3-3 con una base por bolas para los A's (35-35), incluido un sencillo que empató el juego en la sexta.

Brett Sullivan conectó un cuadrangular e impulsó dos carreras por los Rockies, que perdieron tres seguidos y siete de nueve. Colorado tiene el peor récord de las Grandes Ligas con 26-45.

Los A's juegan esta semana en el Las Vegas Ballpark, sede de su filial de Triple-A, en la ciudad que será su futuro hogar, donde el club de Grandes Ligas planea mudarse a un nuevo estadio en 2028.

Colorado ganaba 5-4 antes de que los Atléticos anotaran tres carreras con dos outs en la sexta.

Williams conectó un sencillo que remolcó a Gelof para empatarlo, y Soderstrom pegó un doble que impulsó a Williams. Después de que dos bases por bolas llenaran las bases, el bateador emergente Carlos Cortés recibió un pelotazo para poner la pizarra 7-5.

El venezolano José Suárez (1-2) trabajó 1 2/3 entradas como relevista para llevarse la victoria, y el dominicano Elvis Alvarado ponchó a dos en una novena perfecta para su segundo salvamento.

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