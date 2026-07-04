Un cuento de hadas en Wimbledon: Fery mantiene viva la esperanza británica

Arthur Fery, de Gran Bretaña, reacciona tras ganar contra Zizou Bergs, de Bélgica, en su partido de tercera ronda de individuales masculinos en el Campeonato de Tenis de Wimbledon en Londres, el sábado 4 de julio de 2026. (Foto AP/Brian Inganga) AP

El británico, que recibió una invitación, prolongó el sábado su improbable recorrido hasta la cuarta ronda en el All England Club con una victoria por 2-6, 7-5, 2-6, 7-6 (3), 7-6 (5) sobre el belga Zizou Bergs.

El propio Wimbledon lo llama un “Ferytale” —al fin y al cabo, Fery sí jugó a principios de semana ante la princesa Kate en la misma cancha.

Fery, de 23 años y ubicado en el puesto 114 del ranking, nunca había llegado tan lejos en un torneo de Grand Slam, y es el único jugador británico que queda con vida en individuales, tanto masculino como femenino.

“Muchas primeras veces hoy para mí. Estoy muy orgulloso de cómo manejé todo. Primera victoria en cinco sets, el partido más largo que he jugado, primera vez entrando en el top 100, primera segunda semana en un Grand Slam, todo en casa, a cinco minutos de donde crecí. Es una gran historia para mí”, añadió Fery.

También lo es para Gran Bretaña. Sobre todo después de que las principales esperanzas del país, Jack Draper y Emma Raducanu, se retiraran por lesiones antes de que comenzara el torneo, y de que los 11 británicos que disputaron individuales el lunes, en la jornada inaugural, perdieran todos.

Fery estuvo abajo 4-1 tanto en el cuarto set como en el definitivo, pero se recuperó, impulsado por el público local, en un partido que duró 4 horas y 39 minutos. Lo inundaron los gritos de “¡Vamos, Arthur!”.

“Está bien que haya un poco de bromas en la grada. Es bueno ver a la gente divirtiéndose viendo tenis. Venir a Wimbledon es genial”, señaló.

En el segundo punto de partido del desempate a 10 puntos del quinto set, Bergs devolvió la pelota a la red y Fery se dejó caer de espaldas sobre el césped y abrió los brazos. Instantes después, ya de pie, alzó ambos brazos para celebrar junto con el público.

“Es increíble tener apoyo. Definitivamente me ayuda. Está claro que al final del quinto, el público tuvo un papel enorme en eso. Estuve muy, muy agradecido de tenerlos de mi lado”, manifestó.

Fery es apenas el segundo británico con invitación en la era Abierta en alcanzar los octavos de final masculinos en un torneo grande —después de que Andrew Foster llegara a la misma instancia en 1993, según el circuito profesional masculino.

Fery jugó en Stanford

Fery, nacido en Francia, jugó tenis universitario en Stanford y fue All-American en 2022 y 2023.

A principios de semana, atribuyó su experiencia en Stanford a “una gran mezcla entre lo académico y un programa de tenis súper fuerte, también”.

“Estuve tres años allí. Creo que me ayudó a madurar, me dio un poco de tiempo sin demasiada presión. Desarrollarme personalmente más que en lo tenístico”, y añadió que su madre jugó el cuadro de dobles femenino del Abierto de Francia de 1991.

Fery se enfrentará a continuación a Grigor Dimitrov o Matteo Berrettini.

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FUENTE: AP