Un cuento de hadas en el Madison Square Garden: la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

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Un trabajador descarga unidades de aire acondicionado portátiles afuera del Madison Square Garden antes de la reportada boda entre la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce, el jueves 2 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Ryan Murphy) AP

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce está prevista para celebrarse el viernes en el Madison Square Garden, donde los amigos y familiares más cercanos de la pareja —y varios cientos más— asistirán a lo que se espera sea un evento elaborado dentro del icónico recinto neoyorquino.

Muchos de los detalles en torno a las nupcias pendientes siguen siendo desconocidos, pero un permiso municipal obtenido por The Associated Press muestra que el evento de boda del viernes está programado para comenzar a las 5 de la tarde y podría prolongarse hasta las 4 de la mañana de la mañana siguiente. Un funcionario de las fuerzas del orden informado sobre los planes de seguridad había dicho previamente a la AP que el jueves por la noche se celebraría una cena de ensayo más pequeña. Una zona cubierta con carpas protegía a los invitados de la vista mientras eran dejados el jueves por la tarde-noche. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre los eventos.

La boda es el acontecimiento más reciente en la relación entre la superestrella de la canción y el jugador de fútbol americano, que durante los últimos tres años ha seguido emocionando y fascinando a millones en todo el mundo —en particular a los Swifties, la enorme y fervorosa base de fans de la estrella del pop— desde que la pareja empezó a salir.

Persisten preguntas clave sobre cómo Swift y Kelce han transformado el Madison Square Garden en un lugar de bodas digno de una multimillonaria y del ala cerrada estrella de los Chiefs de Kansas City, así como sobre quién podría actuar y quién oficiará. Camiones y equipos han estado entrando y saliendo del recinto durante días, instalando carpas y trasladando a toda prisa materiales enormes al interior, lo que ha avivado aún más las especulaciones sobre la remodelación del MSG.

Y aunque los fans han visto a Swift usar vestidos de novia en numerosos videos musicales a lo largo de los años, muchos también siguen ansiosos por ver qué atuendos revelará en la boda.

Quizá el mayor enigma rodea la elección del MSG. Swifties, comentaristas y el público han pasado semanas debatiendo los méritos del recinto; algunos se han convencido de que debe ser una cortina de humo para que la boda se celebre en otro lugar. Otros señalaron la falta de ventanas del estadio y su sólida seguridad, lo que brindaría una rara oportunidad de privacidad para una de las parejas más públicas del mundo y, de manera crucial, añadiría otra capa de protección.

La comisionada del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, ha declinado repetidamente confirmar que la boda de Swift y Kelce se celebrará el viernes en el MSG, pero ha indicado que su departamento contará con los recursos adecuados en cada gran evento durante el fin de semana, incluido en el recinto. La boda se celebra durante un fin de semana repleto incluso para los estándares de Nueva York. Coincide con el fin de semana del 4 de julio, cuando la ciudad participará en la celebración del 250º cumpleaños de la nación. Por separado, un desfile de decenas de grandes veleros tendrá lugar en el río Hudson, y hay programado un partido de la Copa del Mundo en Nueva Jersey. Para colmo, también se aproxima una intensa ola de calor al noreste. Swift y Kelce donaron a principios de esta semana 26 millones de dólares a 20 organizaciones benéficas locales y nacionales en Estados Unidos. Muchas de las organizaciones estaban ubicadas en zonas con las que la pareja tiene vínculos profundos, entre ellas Nashville, Tennessee; Los Ángeles; Kansas City, Missouri; y Nueva York. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP