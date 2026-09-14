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Un choque múltiple en Sudáfrica deja al menos 21 muertos, según autoridades

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Al menos 21 personas murieron en Sudáfrica en un accidente de carretera en el que se vieron involucrados varios vehículos, informaron el lunes la agencia nacional de tránsito y autoridades locales.

El accidente, que implicó a dos taxis minibús y otro vehículo, ocurrió en la provincia de Cabo Occidental entre las localidades de Prince Albert y Leeu-Gamka, a unos 380 kilómetros al este de Ciudad del Cabo, indicó la Corporación de Gestión del Tráfico Vial en una publicación en X.

El choque en la autopista N1 ocurrió alrededor de las 11:30 de la tarde del domingo por la noche, según Muneera Allie, portavoz de Western Cape Mobility, que es el departamento provincial de transporte.

El departamento señaló que varias otras personas resultaron gravemente heridas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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