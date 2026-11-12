Un buque carguero choca contra puente entre Nueva Jersey y Pensilvania, dice legislador

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Vista del puente Tacony-Palmyra después de que un buque de carga chocara contra él, en Filadelfia, el jueves 12 de noviembre de 2026. (AP Foto/Chris Szagola) AP

La colisión ocasionó que el puente Tacony-Palmyra, de 1.115 metros (3.659 pies) de longitud, no pueda cerrarse, lo que derivó en un gran embotellamiento en el lado de Filadelfia, indicó el representante estatal Ed Neilson en un comunicado de prensa. No se han reportado heridos, agregó.

El puente tiene tres carriles para vehículos, dos hacia Filadelfia y uno hacia Nueva Jersey.

Nadie respondió el teléfono el jueves por la tarde en la Comisión de Puentes del Condado de Burlington, que es propietaria del puente y se encarga de operarlo y darle mantenimiento. Un mensaje grabado señaló que el puente está actualmente cerrado al tránsito vehicular y peatonal hasta nuevo aviso, y que se proporcionará una actualización a tiempo para la hora pico de la tarde.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP