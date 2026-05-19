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Un avión rumano derriba lo que se cree era un dron ucraniano sobre Estonia

TALLÍN, Estonia (AP) — Un avión F-16 rumano perteneciente a las fuerzas de vigilancia aérea de la OTAN en los países bálticos derribó el martes lo que se cree era un dron ucraniano sobre el sur de Estonia, informaron las autoridades.

“Decidimos que teníamos que derribarlo” dada la trayectoria del dron, afirmó el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur.

“Lo más probable es que hoy podamos decir que era un dron que, digamos, estaba destinado a atacar algunos objetivos rusos”, indicó Pevkur. El suceso se suma a una serie de incidentes en los últimos meses en los que drones ucranianos dirigidos contra Rusia han cruzado o han caído en territorio de la OTAN.

“Nuestros mensajes no han cambiado”, señaló Pevkur. “Les hemos dicho a los ucranianos todo el tiempo que, si están atacando posiciones rusas u objetivos rusos, entonces esas trayectorias tienen que estar lo más lejos posible del territorio de la OTAN”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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