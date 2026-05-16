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Un auto arrolla a peatones en Módena, Italia; hay 8 heridos, 2 de ellos graves

ROMA (AP) — Un automóvil embistió a peatones en la ciudad de Módena, en el norte de Italia, el sábado, y dejó ocho personas heridas, dos de ellas en estado crítico, informó el alcalde a la televisión italiana.

Escena posterior al atropellamiento de varias personas en una calle de Módena, Italia, el sábado 16 de mayo de 2026. (Lapresse vía AP)
Escena posterior al atropellamiento de varias personas en una calle de Módena, Italia, el sábado 16 de mayo de 2026. (Lapresse vía AP) AP

El alcalde Massimo Mezzetti señaló que no hubo muertos, pero que dos víctimas se encontraban en condición muy grave. Agregó que una mujer, que quedó atrapada contra el escaparate de una tienda, podría requerir la amputación de ambas piernas.

El conductor era un hombre que, según testigos, rondaba los 30 años. Fue detenido y está siendo interrogado en la jefatura de policía mientras las autoridades trabajan para determinar si estaba bajo la influencia de sustancias o actuó deliberadamente, indicó el alcalde.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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