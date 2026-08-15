Un ataque israelí mata a 7 en Líbano; atacan 2 petroleros en Ormuz y más noticias de Oriente Medio

Un hombre reacciona entre los escombros de una casa destruida por un ataque aéreo israelí en el poblado de Ansar, en el sur de Líbano, el sábado 15 de agosto de 2026. (AP Foto/Mohammed Zaatari) AP

Mientras tanto, dos embarcaciones fueron atacadas en el estrecho de Ormuz.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra con Irán y en el conjunto más amplio de Oriente Medio.

La Agencia Nacional de Noticias, administrada por el Estado libanés, informó que el ataque a primera hora del sábado alcanzó una vivienda en las afueras de la aldea de Ansar y mató a siete personas e hiriendo a otras tres.

El saldo de muertos del ataque aéreo lo convierte en uno de los más letales desde que el gobierno libanés e Israel anunciaron un “acuerdo marco” el 26 de junio, en el que se expone un plan para que las fuerzas israelíes se retiren del sur de Líbano a cambio del desarme del grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán.

El ejército de Israel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Dos embarcaciones atacadas en el estrecho de Ormuz

Un petrolero propiedad de la empresa estatal de petróleo y gas de Abu Dabi, ADNOC, fue atacado mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, informó el sábado la agencia de noticias estatal emiratí WAM.

La agencia indicó que el ataque ocurrió la noche del viernes y que no hubo heridos. Este es el tercer ataque de este tipo contra embarcaciones operadas por ADNOC en esta vía marítima crucial en la última semana.

Los Emiratos Árabes Unidos han acusado previamente a Irán de los ataques, pero no comentaron de inmediato el incidente del viernes.

Por separado, el viernes, la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo señaló que un carguero fue alcanzado por un proyectil desconocido que impactó el casco.

El transporte marítimo se ha visto interrumpido y el estrecho ha quedado prácticamente cerrado desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero. Antes de la guerra, que empezó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo pasaba por esta vía marítima en la boca del golfo Pérsico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP