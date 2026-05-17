Un ataque con dron provoca un incendio afuera de una planta nuclear en Abu Dabi

Manifestantes corean consignas durante una concentración a favor del gobierno en la Plaza de la Revolución Islámica, el miércoles 13 de mayo de 2026, en Teherán, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

La oficina de prensa de Abu Dabi señaló en un comunicado que el fuego se desató en un generador eléctrico externo, afuera del perímetro de la Central Nuclear de Barakah, en Al Dhafra.

No hubo reportes de heridos, ni hay impacto en los niveles de seguridad radiológica, agregó.

El regulador nuclear de los EAU explicó que el incendio no afectó la seguridad de la planta. “Todas las unidades operan con normalidad”, escribió la organización en X.

Nadie se adjudicó la responsabilidad por el ataque con dron, y el comunicado de los EAU no culpó a nadie. El Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena —la agencia de la ONU para la supervisión nuclear—, no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

El ataque del domingo representa la primera vez que la Central Nuclear de Barakah, de cuatro reactores, ha sido blanco en la guerra con Irán. El reactor se encuentra en los remotos desiertos del extremo occidental de Abu Dabi, cerca de la frontera con Arabia Saudí.

La central nuclear de Barakah, de 20.000 millones de dólares, fue construida por los EAU con ayuda de Corea del Sur, y entró en funcionamiento en 2020. Es la primera y única central nuclear de la península arábiga.

En los últimos años, las nucleoeléctricas se han convertido cada vez más en blancos en las guerras, primero durante la invasión rusa a Ucrania en 2022. En la guerra contra Irán, Teherán afirmó repetidamente que su central nuclear de Bushehr fue atacada, aunque no hubo daños directos en su reactor operado por Rusia ni ninguna fuga de radiación.

En las últimas semanas se han registrado varios ataques en torno al estrecho de Ormuz y en países del golfo Pérsico. Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos están estancadas, mientras que el frágil alto el fuego amenaza con desmoronarse y empujar de nuevo a Oriente Medio a una guerra abierta, prolongando la crisis energética mundial desatada por el conflicto.

Irán aún mantiene un férreo control sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital por la que antes de la guerra transitaba una quinta parte del petróleo mundial. Estados Unidos bloquea los puertos iraníes.

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Magdy informó desde El Cairo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP