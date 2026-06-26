Un asteroide grande e inofensivo pasará cerca de la Tierra el fin de semana

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ARCHIVO - Tres personas miran al cielo desde un observatorio el 12 de agosto de 2009, cerca del pueblo de Avren, Bulgaria. (AP Foto/Petar Petrov, archivo) AP

La roca espacial —nombrada 1997 NC1— hará su aproximación más cercana el sábado por la mañana, a 2,6 millones de kilómetros (1,6 millones de millas) de distancia, según la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).

Descubierto hace casi tres décadas por un sistema de seguimiento de asteroides en Hawai, el asteroide tiene entre 0,75 kilómetros (2.461 pies) y 1,65 kilómetros (5.413 pies) de ancho, aproximadamente el tamaño de dos a cuatro edificios Empire State.

Quienes observen el cielo con binoculares y telescopios pequeños podrían alcanzar a ver el asteroide como un pequeño punto de luz que atraviesa el firmamento sin causar daño. No volverá a pasar a esa distancia de la Tierra hasta 2133, según la NASA.

La última vez que un asteroide de tamaño similar pasó sin riesgos cerca de nuestro planeta desde una distancia aún menor fue en 2022, cuando una roca espacial llamada 1994 PC1 se aproximó.

La NASA, la ESA y otras agencias espaciales rastrean las trayectorias de asteroides y otros desechos espaciales para mantener a la Tierra a salvo de posibles colisiones. El año pasado, algunos astrónomos dieron seguimiento a un asteroide más pequeño que se parecía a un disco de hockey giratorio, y señalaron que no hay ninguna posibilidad de que impacte la Tierra ni la Luna.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP