Un aplauso de patas para "La perra", ganadora del premio Palm Dog en Cannes

Dominga Sotomayor, a la izquierda, directora de la película "La Perra", posa con Apocalipsis tras aceptar el premio Palm Dog en nombre de Yuri, que no pudo asistir, al finalizar la ceremonia de entrega del premio Palm Dog en el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el viernes 22 de mayo de 2026. (Foto AP/Andreea Alexandru) AP

La peculiar tradición en la playa de Cannes fue una celebración por todo lo alto el viernes, repleta de periodistas, amantes de los perros y, por supuesto, muchísimos perros. El sonido de los ladridos se alternaba con el tintineo de las copas de vino mientras los cachorros, entusiasmados, posaban para las cámaras y socializaban con sus amigos caninos. A los invitados de cuatro patas les sirvieron bocadillos gourmet para perros, y perros locales muy parecidos sustituyeron a sus célebres pares para recoger los premios.

Proyectada en la sección paralela Quincena de Realizadores, “La perra” sigue a una mujer solitaria y su vínculo con una cachorra abandonada, Yuri, bautizada así en honor a la famosa estrella pop mexicana.

Cuando la directora, Dominga Sotomayor, recogió el codiciado collar para perros, explicó que rescató a dos perras muy especiales para interpretar a Yuri, desde cachorras hasta la adultez.

“Yuri y la pequeña Tormenta, que interpretó a la Yuri pequeña, ambas son rescatadas y ambas están felices en sus nuevas casas. No estaban entrenadas, así que fue realmente salvaje trabajar con ellas”, dijo Sotomayor.

Tras la ceremonia, la directora comentó que quería hacer una película en la que los perros no fueran solo útiles para la historia, sino que fueran como personajes en sí mismos.

“Creo que ambas perras fueron el corazón de la película, así que estoy muy feliz con este premio”, dijo Sotomayor.

Los dos principales premios de la ceremonia fueron para películas dirigidas por mujeres, y también para personajes de perras hembras. El Gran Premio del Jurado fue para Lola, una mestiza de border terrier que aparece en la película británica “I See Buildings Fall Like Lightning”.

“I See Buildings Fall Like Lightning” también obtuvo el jueves el premio del público de la Quincena de Realizadores. La película sigue a un grupo de amigos que crecieron juntos en el mismo complejo de edificios, a punto de cumplir 30 años, enfrentándose a la adultez y a sueños incumplidos. La directora Clio Barnard se presentó a las celebraciones perrunas.

Después de la ceremonia, elogió la profesionalidad de Lola.

“Me encantó trabajar con ella, y me encantaría volver a trabajar con ella”, dijo Barnard.

El premio Palm Dog fue fundado en 2001 por el periodista de cine Toby Rose con la misión de celebrar a los canes en Cannes en igualdad de condiciones que a sus coprotagonistas humanos. Entre los ganadores anteriores figuran Messi, de “Anatomie d'une chute” ("Anatomía de una caída"), Brandy, de “Once Upon a Time ... in Hollywood” ("Érase una vez en... Hollywood"), y Uggie, de “The Artist” ("El artista").

___

Para más cobertura del Festival de Cine de Cannes, visite https://apnews.com/hub/cannes-film-festival.

FUENTE: AP