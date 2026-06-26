Un aplaudidor canadiense con forma de hoja de arce causa furor del Mundial en Toronto

Las voluntarias Nicole Johnston (izquierda) y Mbalu Lumor (derecha) agitan aplaudidores canadienses ("Canadian clappers") antes de repartirlos a los asistentes en el FIFA Fan Festival, el miércoles 24 de junio de 2026, en Toronto. (Foto AP/Mike Householder) AP

El “Canadian clapper” se ha repartido gratis en BMO Field y en el Fan Festival de la ciudad antes de los partidos de Canadá en la fase de grupos. Los artículos de mano, que miden 4 por 7 pulgadas (10 por 18 centímetros), no se pueden comprar en tiendas, lo que los convierte en un imprescindible para los aficionados de Les Rouges.

“Son increíbles. Así que, vamos Canadá”, dijo el residente de Toronto Ryan Fonte, después de que un voluntario del festival de aficionados le entregara uno antes del partido del miércoles contra Suiza.

Los aplaudidores, de tres piezas y con forma de abanico, están hechos de material reciclado, señaló Sharon Bollenbach, directora ejecutiva del Mundial en Toronto.

La FIFA se los entregó a los aficionados que asistieron al primer partido de Canadá en el Mundial, el 12 de junio en Toronto, y luego donó miles al FIFA Fan Festival. Allí, los voluntarios los repartieron entre los asistentes antes de las reuniones para ver los partidos organizadas para el segundo y el tercer encuentro de la fase de grupos.

Cedric Osagie bajó la mirada hacia su mano después de que un voluntario colocara allí el aplaudidor rojo. El residente de Ottawa no estaba seguro de cómo llamarlo.

“No tengo absolutamente ninguna idea de cómo se llama”. “Me imagino que ‘clapper’”, dijo Osagie.

Pero sí sabía qué hacer con él.

“Cuando Canadá haga algo genial, haré esto”, señaló Osagie, mientras juntaba las piezas a modo de aplauso: . “Cuando marquemos, lo agitaré”.

Bollenbach afirmó que los pequeños aplaudidores han “tenido un gran impacto” y han “generado un verdadero revuelo, interés y mucho ruido en toda la ciudad de Toronto”.

Además, indicó, son un símbolo del orgullo nacional que ha crecido gracias al papel de Canadá como coanfitrión y al éxito en el campo, con el equipo avanzando por primera vez a la fase de eliminación directa del torneo.

Y eso sin mencionar que el Día de Canadá está a la vuelta de la esquina, el 1 de julio.

“Creo que de eso se trata el Mundial”, dijo Bollenbach, “De que podamos celebrar nuestras culturas, celebrar nuestra herencia y sentirnos verdaderamente orgullosos, como canadienses, de que estamos recibiendo al mundo”.

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FUENTE: AP