Un análisis de sangre ayuda a detectar un alto riesgo de alzhéimer en pacientes sanos

ARCHIVO - Un cerebro humano afectado por la enfermedad de Alzheimer se ve expuesto en el Museo de Neuroanatomía en la Universidad de Buffalo en Buffalo, Nueva York, el 7 de octubre de 2003. (AP Foto/David Duprey, Archivo) AP

Esa información podría ser tranquilizadora o aterradora, pero por ahora es una herramienta potencial para acelerar el desarrollo de fármacos al ayudar a identificar e incorporar a personas de alto riesgo en estudios de posibles tratamientos para el Alzheimer o estrategias de prevención.

Ya hay grandes ensayos clínicos que están probando si ciertos medicamentos podrían prevenir o al menos retrasar la enfermedad, y si alguno de ellos resulta eficaz, los médicos necesitarán una manera sencilla de determinar quiénes deberían probarlos.

Los científicos responsables del nuevo estudio subrayan que es demasiado pronto para que las personas sanas soliciten la llamada prueba de p-tau217, que actualmente se utiliza para ayudar a diagnosticar si quienes experimentan problemas cognitivos tienen Alzheimer u otro trastorno.

“Esperen y háganse la prueba cuando potencialmente puedan hacer algo al respecto”, recalcó la doctora Reisa Sperling, del Mass General Brigham Neuroscience Institute y autora principal del estudio. “En este momento no cambiaría lo que yo le diría a alguien que haga. Aún les diría que coman bien, duerman bien, hagan mucho ejercicio y se mantengan activos”.

Los nuevos hallazgos mostraron que los adultos mayores sin síntomas que albergaban niveles muy altos de p-tau217 tenían un 38% de riesgo de desarrollar deterioro cognitivo en cinco años. Ese riesgo aumentó al 78% a los 10 años.

La investigación se publicó en JAMA y se presentó en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer en Londres.

No está claro exactamente qué causa el Alzheimer, pero sus marcadores característicos son las placas de amiloide que obstruyen el cerebro y los ovillos de tau que destruyen neuronas. La prueba de p-tau217 mide una forma de tau que se correlaciona con cuánta acumulación de placas tiene una persona y ofrece una pista sobre los ovillos, explicó Sperling.

El equipo de Mass General Brigham analizó datos de 2.684 adultos mayores que estaban sanos cuando se habían incorporado a algunos estudios de Alzheimer de larga duración, recibiendo el análisis de sangre de p-tau217 al inscribirse y evaluaciones cognitivas anuales. Entre la inscripción más temprana en 2004 y el año pasado, alrededor de 478 habían desarrollado deterioro cognitivo.

Los participantes del estudio con niveles muy bajos de p-tau217 también tenían un riesgo bajo de desarrollar deterioro cognitivo durante el periodo de cinco a 10 años.

Hay un dilema al predecir el Alzheimer: muchas personas albergan niveles altos de placas de amiloide y, aun así, nunca desarrollan demencia. Una teoría principal sostiene que, en algún momento, la acumulación de amiloide desencadena que un tipo anormal de tau forme ovillos, lo que conduce a los síntomas.

Sperling señaló que los datos del análisis de sangre ofrecen algunas pistas nuevas. Si bien distintos niveles intermedios de p-tau217 indicaban un riesgo progresivo, sólo el nivel más alto parecía correlacionarse con otras evidencias sobre ese punto de inflexión.

“Este es un proceso gradual en el que el amiloide y la tau se acumulan en el cerebro, y este biomarcador basado en sangre te está diciendo qué tan avanzado estás en ese proceso”, afirmó.

Científicos que no participaron en el estudio lo elogiaron, pero también ofrecieron algunas razones para ser cautos. Una es que sólo se siguió durante una década completa a una pequeña fracción de los participantes, por lo que hay menos confianza en la estimación del riesgo a 10 años que en la estimación del riesgo a cinco años.

Además, las predicciones podrían verse enturbiadas por otros factores — las personas mayores pueden estar en riesgo de morir por otra causa, o tener problemas relacionados con el corazón que pueden provocar demencia vascular en lugar de Alzheimer—, señalaron las doctoras Suzanne Schindler, de la Universidad Washington en St. Louis, y David Wolk, de la Universidad de Pensilvania, en un comentario publicado en JAMA.

Los análisis de sangre “aún no son lo suficientemente precisos como para orientar un pronóstico individualizado”, escribieron Schindler —quien también estudia el potencial pronóstico de p-tau217— y Wolk. Aun así, indicaron que el nuevo trabajo ha “aportado una pieza crucial del rompecabezas”.

Ya “tenemos gente que viene diciendo: ‘Quiero este análisis de sangre. Tengo antecedentes familiares de enfermedad de Alzheimer’”, comentó Jessica Langbaum, del Banner Alzheimer’s Institute en Phoenix, algo que ella desaconseja firmemente por el momento.

“Estos hallazgos son bastante sólidos”, añadió Langbaum, y un análisis de sangre predictivo sería “realmente importante”, pero sólo si los estudios en curso finalmente encuentran un medicamento que pudiera ayudar a las personas antes de que comiencen los síntomas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP