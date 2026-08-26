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Un agente de ICE acusado de un tiroteo en Minnesota podría salir de una cárcel de Texas

BROWNSVILLE, Texas, EE.UU. (AP) — Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas acusado en Minnesota de disparar su arma a través de la puerta de una casa, herir a un hombre en una pierna y mentir para justificar el tiroteo, podría salir de una cárcel del sur de Texas el jueves si un juez federal no interviene.

ARCHIVO - Un agente federal lleva una placa de ICE en Nueva York, el 10 de junio de 2025. (AP Foto/Yuki Iwamura, archivo)
ARCHIVO - Un agente federal lleva una placa de ICE en Nueva York, el 10 de junio de 2025. (AP Foto/Yuki Iwamura, archivo) AP

Christian Castro, agente de ICE, está acusado en Minnesota de agresión y de denunciar falsamente un delito por la herida causada el 14 de enero a Julio Cesar Sosa-Celis, de 24 años. Las autoridades de Minnesota han tratado de extraditarlo desde su arresto, pero permanece detenido en Brownsville, Texas, una ciudad fronteriza con México.

La ley de Texas establece que debe ser liberado tras 90 días retenido y el plazo se cumple el jueves. El gobernador y el fiscal general de Minnesota presentaron una demanda para pedirle a un juez que obligue a Texas a devolver a Castro a su estado y que impida que el jefe de la policía del condado de Cameron lo deje en libertad hasta que sea extraditado.

Se acusa a Castro de disparar un arma a través de la puerta principal de una vivienda en Minneapolis, alcanzando a Sosa-Celis en la pierna con una bala que quedó incrustada en la pared del dormitorio de un niño. La fiscalía sostiene que, después, Castro acusó falsamente a Sosa-Celis y a otro hombre de atacar a un agente del ICE con el mango de una escoba y una pala para nieve.

En una audiencia federal celebrada el martes por la tarde en Brownsville ante el juez federal de distrito Fernando Rodriguez Jr., abogados de la oficina del fiscal general de Minnesota alegaron que sería difícil obligar a Castro a enfrentar los cargos en su estado si queda libre, y aún más si se da a la fuga.

Rodriguez indicó que se inclinaba por no impedir que las autoridades liberen a Castro, pero señaló que el miércoles emitiría una orden en respuesta a la orden de alejamiento temporal.

Abogados que representan a la oficina del gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmaron que el mandatario aún no ha decidido oficialmente si acepta o rechaza el pedido de extradición de Minnesota y que, por lo tanto, la demanda es prematura.

“Creo que la madurez del caso es un asunto importante”, manifestó Rodriguez a los abogados.

Abbott ordenó una investigación interna estatal para determinar si Castro es considerado legalmente un “fugitivo”. Trevor W. Ezell, asesor jurídico general del gobernador, también cuestionó si el tribunal podría imponerle un plazo para que responda a una solicitud de extradición.

“No queda nada legalmente por investigar”, le expresó a la jueza Kimberly Ann Svendsen, una abogada que representa al fiscal general de Minnesota.

Abbott dijo la semana pasada que no respondería a la solicitud de extradición, citando investigaciones en curso sobre fraude en programas gubernamentales de servicios sociales en Minnesota, que Trump utilizó para justificar su ofensiva migratoria allí.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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