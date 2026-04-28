Uganda detiene a 231 extranjeros en un operativo contra posible trata de personas

Al menos 231 personas han sido detenidas desde el lunes en operativos que tuvieron como objetivo a un grupo de nigerianos que vivía en el norte del país, así como a otro grupo de extranjeros que convivía en un recinto cerrado en Kampala, la capital.

El segundo grupo incluía a personas de Pakistán, India, Bangladesh, Ghana, Myanmar, Etiopía, Sri Lanka, Camboya y Malasia, quienes se alojaban en “un complejo de apartamentos altamente restringido y autosuficiente, equipado con su propio restaurante e instalaciones internas diseñadas para restringir el movimiento”, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Internos. Treinta y seis de las 169 personas halladas en el recinto eran mujeres.

Las autoridades afirman que actuaron de acuerdo a información de inteligencia que mostraba a grandes grupos de extranjeros viviendo o trabajando en Uganda sin los documentos necesarios para hacerlo. Muchos no tenían pasaportes, señaló el ministerio en un comunicado.

“Algunas personas han afirmado que fueron traficadas hacia Uganda con promesas de empleo”, indicó el comunicado. “Otras participaban en actividades de ciberestafa. A unas pocas se les encontró en posesión de materiales que sugieren participación en otras actividades delictivas”.

Quienes sean hallados culpables de infringir la ley se enfrentarán a un proceso penal, añadió.

Simon Peter Mundeyi, portavoz del Ministerio de Asuntos Internos, declaró a The Associated Press que había tres categorías de extranjeros retenidos ahora para ser interrogados en dos lugares: presuntas víctimas de trata, supuestos responsables y quienes simplemente excedieron el tiempo permitido por sus visas, pero no participaron en actividades delictivas.

Mundeyi explicó que se ayudaría a las víctimas de trata y a quienes excedieron su visa a salir de Uganda después de comprar sus propios boletos, mientras que a quienes las autoridades identifiquen como presuntos cabecillas de la trata se les presentarán cargos y, eventualmente, podrían enfrentar la deportación.

Uganda tiene fama de dar la bienvenida a los extranjeros y alberga a cientos de miles de refugiados que huyen de conflictos violentos en países vecinos como Congo, Burundi y Sudán del Sur. Para visitas cortas, no se requieren visas de entrada para personas de muchos países de África y de otras regiones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP