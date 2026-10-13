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UEFA vincula su futuro financiero a la agencia de US Relevent en segundo acuerdo de derechos

NYON, Suiza (AP) — La UEFA vinculó más su futuro financiero a la agencia de marketing Relevent al firmar el martes un acuerdo exclusivo de ventas para las competiciones de selecciones nacionales de 2028 a 2036.

Cofundada por Stephen Ross, propietario de los Dolphins de Miami, Relevent ya está vendiendo miles de millones de dólares en derechos de transmisión y patrocinio de la Liga de Campeones para la UEFA en un acuerdo separado de competiciones de clubes que se extiende de 2027 a 2033.

La UEFA señaló en un comunicado que la agencia estadounidense superó varias ofertas rivales, citando “un historial comprobado representando las competiciones de clubes de la UEFA” y “una visión convincente” sobre cómo se desarrollarán los derechos comerciales en el fútbol.

Mientras que los ingresos de las competiciones de clubes en su mayoría regresan a los equipos como premios en dinero, la UEFA necesita eventos lucrativos de selecciones nacionales para financiar sus propios costos operativos, apoyar a 55 federaciones miembro y mantener un fondo de reservas de alrededor de 500 millones de euros (560 millones de dólares).

Relevent reemplaza a una filial de fútbol de Creative Artists Agency, con sede en Los Ángeles, que tenía un acuerdo con la UEFA desde 2012 para comercializar y concretar ventas para las Eurocopas y las Ligas de Naciones.

La UEFA indicó que CAA Eleven seguirá trabajando en las competiciones de selecciones nacionales hasta la Eurocopa masculina de 2028, que será organizada conjuntamente por Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales.

La cartera de Relevent debería comenzar con partidos de la Liga de Naciones masculina en septiembre de 2028 y la Eurocopa femenina de 2029 en Alemania.

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