UE busca prorrogar protección a ucranianos; excluye a recién llegados aptos para servicio militar

Ucrania está desesperada por aumentar el tamaño de su fuerza de combate tras más de cuatro años de guerra a gran escala con Rusia. Se estima que ha sufrido alrededor de 600.000 bajas militares. El presidente del país, Volodymyr Zelenskyy, manifestó en febrero que 55.000 soldados habían muerto y que muchos estaban desaparecidos.

Más de 4,4 millones de ucranianos han sido acogidos en la Unión Europea desde 2022. La mayoría vive en Alemania y Polonia. Se les han otorgado permisos de residencia temporal y ayudas, que incluyen alojamiento o asistencia para conseguir vivienda, prestaciones de bienestar social, atención médica y acceso a las escuelas.

Está previsto que el sistema expire en marzo de 2027, pero la Comisión Europea propone su prórroga por un año.

Ucrania ha estado presionando al bloque para que endurezca las normas, y el comisario de Migración de la Unión Europea, Magnus Brunner, afirmó que “no debería concederse protección temporal a las personas recién llegadas a las que no se les permite salir de Ucrania debido a sus obligaciones militares conforme a la ley ucraniana”.

La nueva medida no se aplicaría a los ucranianos que ya están en Europa, pero podría aplicarse a personas de entre 23 y 60 años que lleguen en el futuro. La Comisión espera que la medida entre en vigor en unas semanas, una vez que los 27 miembros del bloque hayan dado luz verde al plan.

Brunner indicó que la Comisión también quiere poner a prueba un nuevo proyecto que brindaría apoyo a los ucranianos refugiados que quieran regresar a su país de inmediato o en un futuro próximo, una vez que remitan los combates.

Pero el organismo europeo de defensa de los derechos humanos, el Consejo de Europa, advirtió contra la reducción de la protección y la asistencia para los ucranianos desplazados por la guerra, incluidos aquellos elegibles para el servicio militar.

El comisario de Derechos Humanos, Michael O’Flaherty, dijo que las “realidades sobre el terreno en Ucrania no cumplen las condiciones para un retorno seguro y digno”. Añadió que retirar la protección a gente “sin una red de seguridad sólida podría empujar a millones a un limbo legal, la pobreza y retornos involuntarios e inseguros”.

El Consejo de Europa, que no forma parte de la Unión Europea, indicó que las restricciones generales al apoyo que podrían recibir ciertas categorías de personas plantean preocupaciones en materia de derechos humanos. Señaló que algunas personas podrían solicitar protección por temores ligados al servicio militar, y que esos pedidos deberían evaluarse caso por caso.

La Comisión afirmó que intenta brindar protección “de manera que garantice la capacidad general de Ucrania para defenderse mejor contra la guerra ilegal de agresión rusa y para decidir libremente sobre la organización de sus fuerzas de defensa”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP