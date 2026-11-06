UE acusa a TikTok de violar sus normas digitales con videos tipo "madriguera"

ARCHIVO - Fachada del edificio de TikTok Inc. en Culver City, California, el viernes 17 de marzo de 2023. (Foto AP/Damian Dovarganes, archivo) AP

La plataforma de intercambio de videos cortos debe cambiar el diseño de su feed “Para ti” para que los usuarios tengan más control a la hora de optar por no ver cierto contenido, indicó el viernes el brazo ejecutivo del bloque de 27 países.

La plataforma no evaluó cómo sus sistemas de recomendación podrían llevar a los usuarios a “madrigueras” que amenazan su bienestar, señalaron los reguladores, al ofrecerles clips de video similares basados en lo que han visto o marcado con “me gusta” previamente, incluso si son “desencadenantes”, como clips sobre pérdida de peso y dificultades de salud mental.

TikTok respondió que las conclusiones de la Comisión Europea son “fundamentalmente inexactas y distorsionan la arquitectura de nuestra plataforma y nuestro compromiso con la seguridad de los usuarios”.

“Tenemos un sólido historial de protección de nuestra comunidad, al tiempo que damos a los usuarios un control directo e intuitivo sobre su experiencia de contenido”, indicó la empresa en un comunicado.

La compañía tendrá la oportunidad de responder antes que la Comisión Europea emita su decisión final, que podría incluir una multa de hasta el 6% de los ingresos anuales totales de TikTok.

“Cada vez que un usuario se desplaza o marca con ‘me gusta’ un video en TikTok, el algoritmo le brinda más de lo mismo, llevando a los usuarios a madrigueras de las que no pueden escapar fácilmente”, sostuvo en un comunicado Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y responsable de la soberanía tecnológica.

“Las conclusiones preliminares de hoy muestran de nuevo que TikTok necesita redoblar sus esfuerzos para proteger el bienestar de los usuarios, incluidos los menores”, añadió Virkkunen.

TikTok ha incorporado algunas medidas, como un botón de “no me interesa” para reducir el “efecto madriguera”, pero la comisión indicó que son ineficaces para disminuir la frecuencia con la que se recomienda contenido dañino.

Los reguladores europeos dijeron que quieren que TikTok haga cambios en su feed “Para ti”, entre ellos dar más peso a las “preferencias explícitas” de quienes usan la plataforma, dejar de basarse en el tiempo de visualización como métrica para recomendar contenido y hacer que los controles de usuario sean más accesibles.

Es la más reciente de una serie de medidas de cumplimiento dirigidas contra TikTok por parte de los reguladores de la Unión Europea, que están utilizando la Ley de Servicios Digitales del bloque, un amplio conjunto de normas que exige a las empresas tecnológicas ajustarse a un marco bajo la amenaza de fuertes sanciones económicas.

La comisión abrió su pesquisa sobre si TikTok violó la Ley de Servicios Digitales hace más de dos años. Este año, ya ha emitido otros dos conjuntos de conclusiones preliminares, en los que acusa a la plataforma de infringir las normas con funciones de “diseño adictivo” que llevan al uso compulsivo por parte de los niños y la señala por no proteger adecuadamente los derechos de privacidad de los menores.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP